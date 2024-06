Cuatro Cosas

Al PSdeG le ha tocado el peor regalo de la tómbola. O, como dice Anacleto, que se lo oyó a próceres psoeciatas de tiempos pretéritos –ma non troppo– al referirse a lo del Congreso, la abstención ordenada por el mando supremo y a pesar del ridículo en que se deja a su máxima autoridad aquí. No obstante, el agente secreto anuncia que no habrá discrepancia oficial alguna. Por si las moscas, dieran paso a que el politburó de Ferraz decidiera sacar el as de bastos y aplicarlo a los disconformes. Mucho ojo...

Conste que hay más discrepancias y más cercanas. La misma fuente da cuenta de que en Ourense lo de la moción de censura antijacomita no es compartida por toda la militancia, que sabe las consecuencias que puede tener si fracasa. Como es probable, porque el Bloque ya dijo que de ceder la Alcaldía al PP, ni hablar. Y, como también oyó avecilla en la corte jacobea hay muchos que no aceptan lo contrario: regalarle el cargo al PSOE a pesar de que no es la lista más votada. ¿Eh...?

En un escenario distinto, el pajarillo cantor avisa de que el personal y organizaciones agropecuarias no se van a conformar con la actitud verbal de las empresas lácteas que operan en Galicia. O sea, que además de retirar lo de que pagarán menos por litro de leche, tendrán que adjuntar papeliños, que es lo más serio que existe para confiar en el adversario. De momento, las expectativas han calmado algo de las inquietudes del sector lácteo, pero si las empresas no cumplen habrá tractores en las calles y algo más. Uf.

Lo que sí ha sorprendido, en cierto modo, a avecilla es que Unións Agrarias, organización perteneciente al sindicato socialista UGT, haya citado en positivo la actitud de la nueva conselleira de Medio Rural, a la que reconoce las gestiones que está haciendo para meter en vereda a las empresas que buscan consolidar el dumping. Quizá la actitud de UUAA podría constituir un ejemplo de como pueden llegar a entenderse los sindicatos y la Administración autonómica cuando hay voluntad de hacer las cosas bien. ¿Capisci...?