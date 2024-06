De veteranos del Bosco

Los veteranos del Bosco en su encuentro anual

¡Ejercitad vuestra memoria! Ahí tenéis a veteranos del Bosco en su encuentro anual, que este año realizaron en el restaurante del Real Club Náutico de Vigo. Memoria de botes, pases, tiros, movimientos defensivos, de dar y salir, de jugadas de fondo y banda... de tantas alegrías en la victoria y de la dignidad para asumir las derrotas. ¿Cómo no van a desear encontrarse al menos una vez al año?

Voces polo Litoral: limpiar arenales en vez de ensuciar a través de las redes

Vivimos tiempos en que la verdad tiene que rendir pleitesía a la mentira y la sabiduría a la necedad de nuevos farsantes que trafican con falsedades por esa selva que son las redes, y para más inri les votan. Menos mal que hay buenas personas que contribuyen al bienestar social currando por los demás en su tiempo libre. Y es que me entero de que Voces polo Litoral de Teis celebró el domingo el Día del Medio Ambiente haciendo limpieza en la playa de Ríos-Rampla, que es un modo de trabajar por los demás en vez de gandulear (alvisear) entre redes. ¿Dónde? En la suciedad de un arenal del que retiraron 118,5 kg de basuras. Veo en una foto a Meli y Mori Álvarez, a Toñi Domínguez... Esto es hacer política para el bien común pero no con ideas sino con hechos y desde la base. Mancharse las manos, doblar el espinazo y recoger en vidrio 21,8 kg, piedras, 157 kg; plásticos, 1 kg; lixo, 5 kg, sin que faltaran 3 ruedas, hierros, maderas, cuerdas, toallitas y compresas. Me dice Meli que en sus inmediaciones se encuentra una estación de bombeo conectada a la depuradora de Teis y por otro lado discurre una canalización que recoge las aguas del Paraixal, que se encuentra, dice, en una lamentable situación.

¡Apúntate al gregoriano y disfruta!

¡Un seminario de introducción al gregoriano en espacio tan espléndido como el Monasterio benedictino de Trasmañó, en Redondela! ¿Qué más atractiva experiencia se puede vivir sin casi moverse de Vigo y además recibiendo la clase de la rusa Vera Kukoleva? Pues esa es la propuesta del Coro de Voces Graves de Vigo que tutela Alberto Abal y precisa apuntarse en el teléfono 655055668. Hay autobús y son “cursos” de dos horas hoy, viernes y sábado, con una parte teórica y un práctica. ¡Preguntad, sabréis, oiréis!

¿Queréis oír a los Bimbi Apassionati? Hoy en la iglesia de la Soledad

Vigo es también un universo coral y, si por un lado los veteranos de Voces Graves cantan u organizan cursos como el de gregoriano, por otro coros tan premiados como los Gli Appassionati que dirige Nuria Lorenzo promocionan a su sección joven, los Bimbi Appassionati. Os cuento que los Bimbis darán hoy un concierto de final de curso en la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad a las 19.45 h y el domingo 16 estarán en la iglesia de A Guarda a las 18.30 h. Será un repertorio variado ya estudiado este curso, música sacra a bandas sonoras, pasando por folklore y pop. Con este concierto están tratando de que la gente se anime a formar parte de ese coro porque el año que viene les han invitado a cantar en Burgos y necesitan ampliar el número de componentes. ¡Qué bueno convencer a un hijo para que viva el placer cultural de la canción en un coro! ¡Qué experiencia también para mayores dedicar el tiempo libre, que a veces es todo, a sociabilizarse en la música coral! Los Gli Apassionati ganaron ya desde 2012 al menos 12 premios y se les considera un coro de gran nivel.