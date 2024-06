Cuanto más se habla de política, menos se habla de otras cosas más importantes. Un país con una opinión pública extremadamente politizada es, a mi juicio, el retrato de un país mediocre. Si encima a la politización, le agregamos la polarización rabiosa, irracional, el ambiente se aproxima a lo tóxico. Pero no caigamos en la desesperación porque, amig@s, hay vida más allá de la política.

Uno ha limitado sus relaciones sociales al ver la propagación del cuñadismo, virus que lleva al personal a pronunciarse con una auctoritas pasmosa de asuntos que ignora por completo. (Ni les cuento la de veces que alguien me ha explicado cómo se debe hacer un periódico). Los taxistas siempre han cargado con el sambenito de ser una Enciclopedia Británica sobre ruedas, pero lo cierto es que el gremio periodístico está plagado de todólogos, profetas de la obviedad. Ni ideas originales ni análisis ponderados, solo activismo impúdico. Alguien podría afearme que echo piedras contra mi propio tejado, pero hace tiempo que la profesión se jodió −que diría Llosa−, y hoy perro come carne de perro y los bomberos se pisan la manguera sin piedad.

En este ambiente irrespirable, es refrescante zambullirse en historias que huyen del ruido, el ataque previsible y el “y tú más”. Por ejemplo, las que nos hablan de la excelencia. Porque aquí se trabaja. Lo hacen muchos y muy bien. Lara Graña, que busca, pregunta y escucha (escuchar, un verbo demodé), nos habló de UARX Space, empresa de Porto do Molle. Sus ingenieros están con las maletas casi hechas porque se van a la Guyana Francesa a lanzar, ya me entienden, el Ariane 6, cohete de la Agencia Europea Espacial. El petardazo será el 9 de julio. El talento gallego regresa al espacio y volará hasta el infinito y más allá. Puede que la noticia no sea trending topic, pero es que el trabajo discreto, riguroso y altamente cualificado por desgracia cotiza a la baja. Pero para eso está Lara, para contarlo y evitar que esta gran historia no quedase silenciada por los ladridos de los perrossanxes y fachosferas.

Un “taxi” de Nigrán al cielo / R. V.

Sigamos en la ciencia, alejaditos del fango. En el decano tenemos a un periodista entregado a la causa: Rafa López. Desde hace tiempo, pero especialmente durante el COVID, Rafa nos acerca voces prestigiosas y expertas en virus, investigación y salud pública. De España y de fuera. En tiempos pandémicos de caos, confusión y pánico se necesitaba luz y rigor. Y eso nos trajo. Con Rafa el conocimiento científico se abre paso en las páginas de un periódico que pretende no ser rehén de la actualidad. Rafa nos impone su agenda y hace bien. Esta semana vino con César de la Fuente, un científico gallego emigrado −otro más− en la Universidad de Pensilvania que ha resucitado a los mamuts. Bueno no es así, aunque si buscásemos la tan ansiada viralidad lo contaríamos de esa forma, a lo bruto. De forma más fina, De la Fuente ha descubierto miles de antibióticos en organismos extintos utilizando la Inteligencia Artificial. La noticia es la bomba. Una de esas que te hace pensar que, como gritaba Laporta, “al loro, que no estamos tan mal”.

El boletín del director Si quieres recibir este análisis de la actualidad cada viernes en tu correo tan solo debes activar este boletín en nuestra página web Me apunto

Y para acabar… más ciencia. No solo hay presente, sino que habemus futuro. Porque la cantera pinta bien. Sofía Fernández es una viguesa de 12 años que quedó quinta en un campeonato de matemáticas en el que participaron 4.400 cerebritos de todo el mundo. La niña resolvió quince cuestiones matemáticas en 100 segundos. Si creen que no es tan complicado, inténtelo. Nuestra redactora Ana Blasco les pasará con gusto el cuestionario. Para Sofía, las matemáticas son un juego que le divierte (¡bendita criatura!). El premio: un helado con la familia. Bueno, ¿y ahora qué me dicen: hay motivos para la esperanza o no?

Encontro para subscritores de FARO con Fillas de Cassandra / Pablo Hernández Gamarra

Coda: si este oficio tiene sentido es por vosotr@s, l@s lectores. Al frente de la legión que por fortuna nos sigue están l@s suscriptor@s. Nosotros queremos devolver su lealtad con algún detalle. El último, un encuentro en exclusiva con Fillas de Casandra, grupo top de la música gallega. El jugoso diálogo lo condujo Alba Chao y, por lo que contaban los invitados, la experiencia es de las que marcan. Habrá muchas más. Si quieres vivirlas con nosotros, súmate a la familia de farodevigo.es. Merece la pena. Cada día somos más.

Email: director@farodevigo.es

Suscríbete para seguir leyendo