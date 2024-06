Hombre refranero

El refranero es muy sabio, dicen siempre las abuelas, pero no, el refranero es muy listo, espabilao es el refranero. Su habilidad principal es estar en el sitio justo en el justo momento, de modo que tenga refrán para sí y lo tenga para no, para el que hace, el que deshace, y el que deja de hacer. Así, claro, no hay manera de equivocarse. En esto se parece al horóscopo que mencionaba hace unas semanas, pero en vez de mirar a las estrellas, mira a los sembraos, que es muy de campo el refranero.

Por lo visto es bueno madrugar porque dios te ayuda, pero no te precipites porque no amanecerá más temprano; igual a lo que se refiere es que si –de puro pronto que es– aún es de noche, dios te ayuda a sobrellevar la mala leche que arrastras por una calle donde vas tú solo y dos borrachos abrazados.

"Pueden ser dos personas que caminan mal a las cinco y media de la mañana porque le aprietan los zapatos"

Abrazados sí que van, pero borrachos no sé, la primera impresión es la que cuenta, y esa dice que van como preas, pero las apariencias engañan, y pueden ser dos personas que caminan mal a las cinco y media de la mañana porque le aprietan los zapatos, y entonan cantos regionales porque son gente alegre de espíritu a los que dios ayuda por madrugar como tú. Parece poco probable, quizá las ranas criaron pelo.

Más vale prevenir que curar pero el que no arriesga no gana, o sea sí pero no, ni muere padre ni comemos. En eso radica entonces la sabiduría del refranero, en tener solución para todo.

Se ha encontrado ahora el refranero con la corrección política y se mete entonces la sabiduría popular en arenas movedizas donde la cancelación y la tradición se enzarzan en pelea de arrabal. Conozco yo refranes que si reproduzco aquí me llevarían ante el juez, así que me los callo, que en boca cerrada bla, bla, bla.

No es cosa menor esto de la autocensura, voy a consultar el refranero por si tuviera algo reciente al respecto, o mejor aún, me invento uno sobre la marcha por si cuaja y alguien lo aplica cuando yo ya no esté:

Por todo se ofende Paco, anda y que le den por saco.

