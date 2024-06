Cervantes, a historia e as mentiras

No capítulo nove das aventuras e desventuras do enxeñoso fidalgo Don Quixote da Mancha, Cervantes déixanos para a reflexión una marabillosa descrición en boca do protagonista do que para el é a historia. Para o xenio da literatura mundial, a historia sería o seguinte: “camiño da verdade, émula do tempo, depósito das accións, testemuña do pasado, exemplo e aviso do presente, ao mesmo tempo que advertencia do por vir”.

Malos tempos estes, sen dúbida algunha, para a historia e o pasado coas nosas vidas como protagonistas e cómplices, á vista do que pensaba Cervantes, e dende aquela xa choveu. Se o medimos polo raseiro do que hoxe en día estamos a ver: Mentiras, manipulación e control dos medios de comunicación nas mans dos poderes político ou económico, terxiversación da verdade, intereses creados, propaganda en lugar de publicidade, secretismo e fins espúreos que enlodan a verdade e converten nun labirinto sen saída a búsqueda do coñecemento, porque sabido é que o saber nos fai homes libres con capacidade de raciocinio e pensamento, mais hoxe por hoxe é cada vez máis perigoso saber demasiado, porque ademais de nos converter en pobres infelices, insatisfeitos, resultamos molestos na nosa impertinente e molesta dúbida que pon en cuestión o que mandan os de sempre; fe cega de años que van cara o matadoiro felices e ignorantes.

Reescribir a historia en función dos que mandan resulta una aberración cruel, que nos condena a repetila irremisiblemente, ademais de volvernos un pouco máis idiotas, ignorantes, incoloros, inodoros e insípidos homes e mulleres dos que mexan por nós e dicimos que está a chover.

Unha mágoa e moita tristura que ó final sempre gañe o malo da película, xa o dixo o escritor Mark Twain, moitos anos antes ca min: “Qué fácil é facer que a xente crea como certa unha evidente mentira, e qué difícil resultar desfacer este engano”.