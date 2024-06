Um caso raro na história das línguas: umha língua denominada com outro nome

No nosso artigo (FARO DE VIGO, 1 de junho de 2024, pág. 22) nom explicamos com detalhe o tema dos nomes das línguas ou os nomes das “cousas” e a qualificaçom de factos provados, circunstâncias ou fenómenos, condiçom essencial em todas as ciências como no Direito (o “nomen iuris”, quer dizer, o termo preciso correspondente à denominaçom de um conceito jurídico e os adjetivos qualificativos necessários para determinar ou graduar a gravidade de umha circunstância) ou na Medicina (o nome específico de umha doença). Contodo, o professor Eugenio Coseriu explicitava: “Trata-se, portanto, do caso bastante raro na história das línguas, de umha língua que, precisamente na forma que se difunde e se constitui em língua comum e grande língua de cultura, chama-se com outro nome: já nom galego, mas português”.

Carvalho Calero na sua ponência “Bilingüismo e reintegracionismo nas cartas cruzadas entre Castelao e Sánchez Albornoz” (1990), considerava que na situaçom que se julgava iminente de restabelecimento da liberdade na Galiza, havia que promover umha política lingüística que implicasse a cooficialidade do galego com o castelhano e a aproximaçom do galego ao português para que os galegos podamos dispor de duas línguas románicas de grande difusom. Essa aproximaçom há desembocar em confusom, quer dizer em confluência, que nom seguramente em substituiçom, mas osmose. Acrescentava que cabiam muitas possibilidades interpretativas da fórmula; porém concluía que a mais correta em virtude do contexto histórico (1987) é a mais puramente ‘reintegracionista’: o galego incorporaria-se ao sistema de que foi protótipo e que hoje tem como arquétipo a norma lisboeta, sem deixar de ser galego, conservando a sua fonética, a sua morfologia e o seu léxico peculiares no que tenhem de genuínos, mesmo aportando ao sistema o que puder enriquecê-lo, admitindo todo o que, proveniente das outras formas do galego-português, resultasse rendível para o co-dialecto.

Na história das línguas románicas da Península Ibérica existem exemplos claros: por exemplo, Sebastián de Covarrubias intitulava o seu dicionário (1611): “Tesoro de la Lengua Castellana o Española”. Agora que voltaremos a debates estéreis, urge que os nossos eurodeputados estudem e se informem sobre a História da Língua (é um facto histórico notório que os dialetos románicos nascem no Norte e avançam cara ao Sul, isto é, o galego-português progressa cara ao Sul) e analisem contributos científicos elaborados por personalidades indiscutíveis da Lingüística e Filologia Galego-Portuguesa. Antes de apoiar acordos devem reflexionar para nom fazerem o ridículo com propostas carentes de fundamentos científicos sérios (o galego já é língua no Parlamento Europeu com o nome de ‘português’, é o português o que é galego).

*Professora catedrática de Universidade

