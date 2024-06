Cuatro Cosas

Xotaerre dirá lo que quiera, pero avecilla advierte que en el seno de los psoeciatas gallegos va a haber tomate. Las cifras electorales de los últimos años son malas, y las de este bienio, peores aún. Afirmar que volver a ocupar el segundo puesto en el ranking es progresar solo constituye una anécdota. La realidad hace que el descontento crezca y empiecen a aparecer síntomas claros de que se entablará batalla cuando llegue el próximo congreso. Y Caballero (Gonzalo) podría ser la alternativa; de facto ya envía mensajes rotundos a la militancia. Así que mucho ojo...

El pajarillo oyó unas declaraciones que hizo ayer y tiene claro que sus seguidores –los de Gonzalvus– plantearán una alternativa en cuanto tengan ocasión. Y no le faltarán adeptos, porque el balance juega muy claramente a su favor. Y no están los tiempos como para rechazar las oportunidades. En cuanto a las posibilidades reales, la verdad es que no tiene demasiadas: Ferraz apoya del todo, cumpliendo órdenes, a Besteiro, y aún no es tiempo de sublevarse en el caso de que alguien lo intente. Uf.

En la misma orilla, están preparando una misa de campaña –más bien un funeral– tras la última espantada de Yolandinha. Hay en Madrid quien se asombra por su conducta política, lo que demuestra lo desinformados que están en la capital: se nota que, sobre todo, en lo que respecta a Galicia. Aquí la jefa de “Restar”, porque Sumar no suma, tiene una larga lista de huidas con resultado de liquidación. Anacleto ha insistido varias veces en que la presencia de la dama es como el caballo de Atila: donde pisa no vuelven a crecer los votos. Jo.

Eso sí, acabará por ganarse una prima por parte de la cofradía de los fieles difuntos, que rebosa gracias al currículum de su señoría. El problema se le va a plantear ahora a los petrusianos, porque entre los separatistas catalanes y los cabreados por la titular de Trabajo, lo mismo se quedan sin apoyos en el Congreso. Y eso significaría el fin de la “era Sánchez”, que es en el fondo lo que le gustaría a O Noso Ex. Quien, por cierto, no le quita ojo a Ayuso ni al presidente andaluz. ¿Capisci...?