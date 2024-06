La “Capela”de Coruxo. / FdV

Esas ansias juveniles de la primera etapa de la vida tienden a la dispersión, a la búsqueda de nuevos contactos en el exterior del útero inicial, pero al paso de los años la idea de familia vuelve a ser céntrica y concéntrica. Mirad a la “Capela” de Coruxo, que se reunió en la isla de Toralla. José y Basilio Durán Prado (sí, del Basilio de Canido) organizaron, reunieron a los suyos y gozaron de una comida campestre rindiendo homenaje a su madre Celia Prado Comesaña, fallecida recientemente, y al resto de los hermanos. Feliz encuentro.

Ibernáutica : ¡vaya movidón en Vigo, gastronómico, social y marítimo!

Tienen la manía de ponerle nombres ingleses como Premium Gastronomy Sea, pero aún así tiene muy buena pinta y gran interés para Vigo lo que me cuenta Manuel Pedro Seoane: la edición de IBERNAUTICA 2024 en el marco del puerto de Vigo. Charlas, mesas redondas,.. un encuentro y reflexión sobre la gastronomía y el mar. Será en octubre. Contará con el apoyo de la Academia de Gastronomía Gallega, de otras autonomías y la de Portugal. Primero fue la idea, luego una labor de arrastre y enganche de miembros representativos y por fin una reunión con Carlos Botana, presidente de la Asociación Portuaria de Vigo que pone el terreno. Allí estuvo la directiva de Ibernáutica (que pertenece a Hermérico), el que fue presidente de Paradores de Turismo Gallego, Francisco García Bobadilla, el ingeniero Naval Javier Pamies, el presidente de Asnauga-Clúster Náutico Gallego Javier Ruiz de Cortázar, el que fuera Jefe de Deportes de las Universidades Gallegas Alfonso Mandado, el experto náutico Tony Román, la presidenta del Marítimo de Vigo Zulema Prado, Celso González director del Clúster Náutico Ría de Vigo, Alfredo Iglesias Pazó, el expresidente de la Gallega de Remo Manuel Seijas ... que estoy viendo en una foto.

Las mesas nucleares del mar (y 2)

Una temática de mucho interés como es reflexionar en Vigo y a alto nivel sobre la gastronomía del mar y toda su historia o la problemática de la sostenibilidad. Habrá mesas para la náutica deportiva, las nuevas energías, la historia de la gastronomía moderna que marca el descubrimiento de las Américas... el tratamiento de los residuos para las grandes acciones turísticas en los mares, la organización gastronómica en los grandes paquebotes, la problemática en las flotas pesquera o mercante...

Llerena llega con Os anos tranquilos

No sé si Llerena Perozo Porteiro, hija de dos personas que admiro y he compartido vida como J. A Perozo y M. X. Porteiro, ambos con una rica mochila de experiencias a su espaldas, sigue ahí en su aventura agrocultural por Silleda huyendo del caos urbano. Sé que no por ello remiten sus actividades, sus frentes de lucha, esa posición de prevengan armas que mamó desde su infancia. Lo último que le conozco es la llegada hoy a las librerías de Os anos tranquilos (ed. Xerais), cuyo título contrasta en principio con la vertiginosa historia que cuenta: la evolución de una niña nacida en los preámbulos asturianos de la guerra civil española, su vida inicial, su marcha a América, su vuelta, cambios... Voy a pedirlo.

Pachita Tenant, 10 años de su marcha

Vuela el tiempo. Diez años ya han pasado de la muerte en 2014 y con 95 años en El Salvador (recién llegada de Vigo) de Pachita Tenant, madre de la americana June Pike de larga residencia aquí. Diez años de la marcha de una mujer que tanto nos visitó, con experiencias increíbles y de vida viajera de lujo a la que hicimos sus memorias lo que no obstaba para compartir con ella en Vigo desde pepperoni a sus ansiadas ancas de rana.