Los Salesianos de los 60. / FdV

Ya van 30, qué éxito de la memoria común. Sí, es el que veis el encuentro número 30 ante un buen convite de quienes fueron alumnos de los Salesianos allá por los años 60. En esta ocasión posan alegres y contentos (el humor es fundamental hasta para el cutis) en el restaurante O’Casqueiro en A Madroa. La única dama, como se supone, no estuvo con ellos entre pupitres sino que es la que les da albergue hostelero.

Ignacio Pérez Jofre, un tranki superactivo que inaugura en STV

Tengo ganas de conocer a Ignacio Pérez Jofre. Mañana inaugura en la galería SVT pero hace ya mucho que sé de la personalidad no sé si multifuncional o versátil de este madrileño felizmente asentado en Vigo (para él y para nosotros), del que sus íntimos me dicen que es un tipo supertranqui, amabilísimo y siempre sonriente en lo personal aunque eso se concilia con una actividad intensa y variada en lo público. A ver si no, queridos míos, si os digo que tanto le podéis haber visto musicando con el grupo Ignorantes junto a Javier Buján y Germán Pintos o musicorrecitando en formato Dúo Pérez con Ash Santos como llevando adelante la editorial Solar con Juan Gallego o abriendo un espacio para el arte comisariando a jóvenes valores. Si eso lo combinamos con su Vicerrectorado en Bellas Artes, donde es profesor de Pintura, no suena a tranquilidad. Luego está su proyección más personal, la de pintor aunque no abjure de instalaciones, esculturas, obra fotográfica, videoarte... Bien, pues este artista multidimensional es quien el jueves inaugura en SVT Espacio de Arte (Gran Vía 129) su Abrir una Puerta, que eso ya no lo explico para que vayáis a verlo o leáis a su comisario pero que tiene un título que mucho lo representa.

Un libro sobre Oubiña que interesa incluso a quienes no vamos al fútbol

Unos preferiréis acompañar mañana jueves, a las 20 la exposición ignaciana en la STV Espacio de Arte pero hay también un caramelito mañana para los celtistas o curiosos del fútbol aunque a las 19. Tiene forma de libro, se titula Oubiña 4 y lo publica la editorial Elvira que enseñorea Javier Romero. Apuesto doble contra sencillo que estará llena la sede del Celta y su Salón Regio hoy cuando presenten este trabajo del periodista Iago Solleiro con Borja Oubiña y nuestra pluma alada Armando Álvarez en la mesa. Reconozco yo una ignorancia tan supina en materia futbolística que merecería ir a galeras –no sé decir ni dos jugadores del Celta– y, sin embargo, me atrae la propuesta de este libro que no habla del Oubiña futbolista que todos (yo poco) conocen por sus méritos sino de su vida: las 10 operaciones, su trabajo con el psicólogo deportivo, su familia, su angustia de sentirse exfutbolista, su maldita rodilla... Es como una biografía escrita por Iago en primera persona que también incluye a los representantes comerciales, los controles antidoping... Eso sí que me interesa.

Y una memoria de Miguel Mora

Me acabo de encontrar en el mundo digital con un artículo de Miguel Mora Morandeira que recuerda su estancia durante el mayo francés en el París de 1968. Estar puede haber estado mucha gente pero saber condensarlo, sugerirlo, hacer que te lleguen aquellos aromas de libertad con las palabras adecuadas solo pueden hacerlo unos pocos. Miguel Mora cumplió muchas décadas con su profesión de médico anestesista en Vigo pero a la par no cejó en viajes y la France era como su medio natural. Varios de sus libros atestiguan estas experiencias y el artículo que le leo habla de Dylan, Pete Seeger, Marcusse, Sartre, Reich… ¡qué tiempos, pero si ahora votaron a otra Francia!