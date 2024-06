Cuatro Cosas

Le cuentan a avecilla, algo que el pájaro ya dejó escrito aquí hace muchas lunas: que Yolandinha acabará fichando por el PSOE. Y es que no falla en su currículum hasta el momento: allí por donde pasa, todo se desploma a su alrededor. Se refiere el cantor a sus andanzas por los partidos políticos. Esquerda Unida, AGE, Mareas, Podemos y ahora “el frente unido que siempre será vencido”. O algo parecido, lo que significa que sigue como vicepresidenta del Gobierno al menos por ahora. Ya no controla votos y, por tanto, nadie puede asegurar su futuro. ¿Eh...?

Conste que la crisis no solo afectará a los Sumandos, sino también a los podemitas. Es cierto que el espíritu de Pablo Iglesias ya le consiguió chollo a Irene Montero, y como venganza de aquella, la eurodiputada cobrará mensualmente bastante más que su antagonista Díaz. Por cierto, la vice puede consolarse con seguir en el cargo, los muchos miles al año que percibe y un piso de más de cuatrocientos metros cuadrados en la zona más cara de Madrid, con el alquiler a cargo de los contribuyentes españoles. Aparte las canonjías propias de la alta condición. Oé, oé, oé...

Volviendo a lo del PSOE, se rumorea en los alrededores de la calle Ferraz que podría haber un reajuste de gobierno. Y es que tres derrotas seguidas ante el PP –aplastante en las autonómicas, y algo más suave en las generales y ahora en las europeas– ponen nervioso a Sánchez, que busca a quien echarle la culpa de los desaguisados por más que él hable de “mayoría social europea”. O sea, de pactos con los liberales y el PP continental, porque en Bruselas no se atreve a repetir aquello de “no es no”. Y mucho menos lo de “qué parte del no es lo que no entiende”, su otra frase preferida.

En la casa de enfrente, sita en Génova Street, hay una sensación de objetivo incumplido. O sea, algo muy parecido a lo que ocurrió el año pasado en julio. Los peperos más veteranos ya miran de reojo a O Noso Ex, y los más atrevidos susurran algo parecido a lo de “vamos de victoria en victoria hasta la derrota final”. Oficialmente, se niega la existencia de roces o descontento, pero es lo de siempre: nadie acepta que se le atribuya alguna crítica al mando, por si acaso llega a enterarse de quién parten las murmuraciones. Pero, más pronto o más tarde, acaba sabiéndose. ¿Capisci...?