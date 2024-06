Los de Semente Pedro Madruga.

Ahí están aquellos jóvenes de Soutomaior que hoy se hacen llamar “Semente de Pedro Madruga” y que cada año se ven para compartir tan buenos momentos, como en aquellos años 70/80 que con ilusiones e inquietudes, representaban alguna obra de teatro entre otras actividades culturales. Este año lo hicieron en la Isla de San Simón con visita guiada y cita gastronómica. Manuel Lorenzo (Lolo), referente hostelero de Soutomaior, es quien dirige, con un gran equipo de profesionales, eventos como este que por cierto fue un “gran éxito” tanto por el entorno natural como en el buen quehacer culinario. Por muchos años... ¡¡¡¡Semente de Pedro Madruga!!!!

Aquel barrio viejo de Vigo preñado de variado comercio y hoy bebercio

¡Cómo cambian los barrios viejos, sobre todo después de la fiebre turística y la aparición de nuevas formas de negocio en forma de grandes superficies! Se me ha ocurrido revolver mi memoria para contaros los negocios locales que yo viví en la Plaza de la Constitución y comprobar cuánta oferta albergaba una plaza tan pequeña. Empiezo por el centro de salud antes de inaugurarlo, y recuerdo la acreditada casa de antigüedades Arte-Lepina, voy girando, la pastelería Pereiro, la ferretería Cancela, la mueblería Sánchez, la tienda de sellos y monedas Almoneda, una cestería, un estanco, muebles Cambón, la tienda de velas San José, los calzados Milán, calzados Platero, la farmacia de don Jacobito, la lechería Nai, la relojería Calixto, una lencería, confecciones Ferro... Preguntadle a Mancho Pereiro, a Sesi Suárez, a Sindo Rivera, a Purita Jarabo... Mirad qué riqueza de oferta sin salir de la misma plaza, que se extendía por una calle Triunfo y Palma llenas de comercio, una Cesteiros con sus tiendas de cestos, un Joaquín Yáñez en que no cabía un alfiler más de oferta comercial. Hoy, once bares, en la plaza, solo dos minúsculos comercios. Se puede observar hacia donde evolucionan los barrios viejos: del comercio al bebercio.

Los de Ateneo preparan maletas

Se acerca el verano y la gente empieza a ponerse en modo asueto incluidas las asociaciones culturales. Luisa Abad, ilustrísima señora del Ateneo de Vigo, está ya haciendo a escondidas las maletas porque en esta semana que se abrió ayer cierran la temporada de actividades, que no fueron pocas. Ayer tuvieron un acto de ese atractivo ciclo de Ciencia 2, el faladoiro Os mundos científicos de Vigo, en el que se habló de ingeniería de la privacidad pero es que mañana tienen el último sobre Tecnología y aplicaciones de movimientos oculares, a cargo de Jorge Otero (Universidad de California) y Humberto Michinel de la de Vigo. En el edificio Redeiras (Ribeira d Berbés, 11) el 13, jueves, se entregarán los premios Exeria en la biblioteca de la EMAO, cuyos ganadores aún desconocemos. ¡Ah, pero es que para el 15, sábado, tienen prevista como despedida una excursión por la Ribeira Sacra con visita a varias iglesias y, para compensar, tanta culturalidad, a una bodega y al restaurante La Cantina, que es mucho!

Y los orozianos siguen con poesía

Los de la asociación Évame Oroza del muy ilustrísimo Señor Javier Romero no dan síntomas vacacionales porque esta misma semana, el 14 viernes, darán comienzo al Festival de Poesía e Oralidade Máis Alto que o Ceo, ciclo de recitales y actuaciones que organiza la asociación para traer al local algunas de las voces más destacadas de la poesía gallega actual unidas por su vinculación con la oralidad, a partir de las 19.30. Serán 6 sesiones a lo largo de los meses de junio y julio y en ellas participarán Nuria Vil, Lúa Mosquetera, Marina Oroza, Ledicia Costas, María Lado, Estíbaliz Espinosa, Celso Fernández Sanmartín y la banda de rock progresivo Moloch. Le van a hacer competencia sana al Kerouac de Poesía de Marcos de la Fuente aunque los orozianos no tengan base en Nueva York.