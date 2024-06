Pantasmas que habitan un museo

Na noite do 8 de decembro de 1927, o ceo de Ourense cubriuse coas cores dun incendio memorable. Ardeu parte do Instituto de 2ª Enseñanza, o modelo perfecto de construción axeitada ao espírito da Lei Moyano de Instrucción Pública de 1857. Consumiuse a maior parte da valiosa Biblioteca Provincial. As coleccións arqueolóxicas, acomodadas tamén no Instituto, parece que resultaron felizmente salvas do lume. Arderon as pertenzas da Comisión de Monumentos, con sede no mesmo edificio.

Máis tarde, en 1951, instalouse o Museo Arqueolóxico Provincial nun espazo condigno do Ourense histórico: o Pazo Episcopal, que foi cedido ao dominio público non sei en que condicións. Xesús Ferro Couselo estivo presente e inspirou as novas dependencias museísticas abertas, por fin, ao pobo todo. Daquela, o enorme Pazo abriu pasaxes misteriosos entre os seus niveis arqueolóxicos e as suxerencias poéticas que exhalaban as coleccións.

Ceibáronse, si, as pantasmas. Aviveceron as de época romana, tal coma Calpurnia Abana, e adensáronse presenzas ectoplasmáticas do rei suevo Chiarrarico que moraría no Pazo co seu fillo leproso. Pairaron os recordos corporeizados da Maldita Inquisición, como dicía Pardo de Andrade. Fuxiu do Pazo a sombra fanática do bispo franquista Blanco Nájera dándolle sebo ás canelas e refucindo a sotana de seda tornasol. Nas estancias do novo Museo comezaron a pesar moito as últimas aportacións á cultura galaica dos castros, despregando perante os nosos ollos mozos a gloria macabra das “têtes coupées” obtidas en recentes excavacións de Conde-Balbís no castro de Armea ou Armenia de onda Augas Santas.

Da nosa primeira visita ao Museo conservamos a ledicia de ler un epitafio procedente de Celanova. “Aqui jaz Johan Feijõ / escudeyro / bõ fidalgo e verdadeyro / grand caçador e monteyro” –que cito de cor supoñendo erros meus en cantidade. Da sección de Arte Contemporánea creo lembrar que, aquel Pazo, protexeu con respecto mostras brillantes do academicismo vivo e realista de Parada Justel. Por parte, o complexo conxunto arquitectónico que acollía o Museo, achábase conectado realmente con Santa María a Madre, cuxas columnas de mármore escuro ben puideron, segundo Otero Pedrayo, ser aloumiñadas polas mans de Martiño de Dume.

Desde a miña condición de pantasma do século pasado, volto e voltarei, unha e outra vez, reclamar que o Museo de Ourense que leva máis de vinte anos pechado por obras, lle franquee para sempre as portas ao pobo de Galicia e ás xentes que nos visitan. Ogallá se regule todo axiña, e ánimos á direción e persoal do Museo que non deixaron de coidar dos obxectos, e da súa memoria, durante esta longa eclipse parcial.