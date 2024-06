El tiempo de la media verdad

Pocas cosas me producen más pereza que el mercado futbolístico, ese espacio de tiempo por el que la “medio verdad” (por no decir la mentira) círcula toda velocidad, amplificada en los últimos tiempos por el dichoso “clickbait” y por todos aquellos que han encontrado notoriedad en las redes sociales gracias a su conocimiento privilegiado, casi sobrenatural, de lo que sucede en los despachos de los directores deportivos de España. Hace tiempo que los protagonistas de este circo entendieron que nada vale como el silencio y suceden cosas delirantes como que las agencias de representación tengan gabinetes de prensa especialistas en no dar ni la hora al que llama. Y ahí en medio estamos nosotros. A eso súmenle un verano como el actual, con todos los equipos paralizados por su situación económica a la espera de que los ingleses abran el fuego y a partir de ahí comiencen a correr el dinero, las ofertas y los acuerdos.

En Vigo llevamos cuatro semanas de casi parálisis. Garcés gasta baterías de móvil pero un mes después del final de Liga en el Celta siguen los mismos que acabaron la temporada más los que regresan de sus cesiones. Situación delicada. Ya les dije hace tiempo que no se creyesen a quienes aseguraban que junio la sede de Príncipe iba a ser como la previa de un puente en el Congreso con los diputados saliendo a la carrera porque se les escapa en AVE. El inminente 30 de junio y el cierre del ejercicio de la temporada tal vez agite algo en los próximos días, pero no se hagan demasiadas ilusiones. Mientras tanto Iker Losada y su posible regreso se ha convertido en el primer culebrón (y casi único) de lo que llevamos de verano. Y como en la mayoría de los casos también aquí hay una prisa loca por ir delante de la realidad. Algunos compañeros de Sevilla ayer daban por cerrado el fichaje por el conjunto verdiblanco. Y para nada. Aquí aún faltan episodios por leer. Tengan paciencia que el mercado va para largo.

Lo que en Vigo empieza

Este fin de semana tuvimos en Vigo la visita de la selección femenina de baloncesto con Miguel Méndez, ilustre paisano al frente. En un mes les tendremos en París a punto de comenzar su participación en el torneo olímpico, ese evento en el que el ciudadano de a pie de repente se encuentra hipnotizado delante de la televisión por una competición cuya existencia apenas conocía un mes antes. Para mi gusto los quince mejores días de cada cuatro años.

Manu Ochoa se gana su plaza olímpica

Y por París habrá más gallegos que nunca. A falla de que las selecciones de equipo confirmen sus convocatorias seguramente se supere el récord de la comunidad en una cita olímpica. Veremos si cae el de medallas (está caro) pero el de participantes va a saltar por los aires. Esta semana se han sumado la marchadora pontevedresa Antía Chamosa, la coruñesa Julia Benedetti en skate y el sorprendente Manu Ochoa, de Tomiño, que primero clasificó a España en la prueba de kayak cross y unos días después en la Copa del Mundo hizo méritos para ganarse esa plaza. Otro que se subirá al avión camino del sueño de toda una vida.

Y no me voy sin un recuerdo cariñoso al Celta C Gran Peña que ayer se despidió de la posibilidad de ascender de manera cruel en el Helmántico de Salamanca. Ha sido un año complicado para los chicos por la decisíón del Celta de acabar con el convenio que les ha unido estos tres años y que tan buenos frutos dio. Eso les descolocó en un tramo de la temporada, pero aún así se ganaron el derecho a pelear por un premio que solo dos arbitrajes infames (sobre todo el de la ida en Barreiro) les arrebató. Orgullo por ellos y por su rebeldía, rabia por todo lo demás.

