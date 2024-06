Volantazo en la gestión sanitaria

Pacientes en una sala de espera del hospital vigués Álvaro Cunqueiro. / Marta G. Brea

Si hubiese un ranking de los cargos públicos que producen más desgaste, a la cabeza habría que colocar el de responsable de la Consellería de Sanidade. Estar al frente de este departamento supone postularse como firme candidato al burnout, o sea a quemarse en el trabajo. Es un hecho. Una mayoría de los que han ocupado ese despacho lo acaban confesando: la experiencia es tan enriquecedoa como durísima. Es lo más parecido a vivir en un estado de alerta permanente, en donde el conflicto forma parte del día a día. De ahí que sea también uno de los nombramientos más sujetos a cambio. Ser conselleiro de Sanidade es un puesto de alto riesgo desde el punto de vista de la estabilidad laboral.

Siguiendo esta ley no escrita, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, determinó tras ganar las eleciones en febrero que uno de los pocos cambios que introduciría en su equipo sería precisamente en Sanidade. Su decisión, que a los lectores de FARO no le sorprendería porque les fuimos contando que ese baile estaba dentro de las quinielas probables, sí que causó en cambio cierto revuelo, en las propias filas populares. Por varias razones: la primera porque el entonces titular Julio García Comesaña se había labrado fama de extremadamente trabajador, responsable, leal y fiable. Su disponibilidad era plena. Además, a Comesaña le beneficiaba un perfil moderado, paciente y dialogante, virtudes que hasta los sindicatos sanitarios más combativos y la oposición, que siempre ha encontrado en la sanidad pública un flanco para atacar, le han reconocido tras su marcha.Y la tercera razón es porque el propio Rueda defendió en la sesión de investidura la excelente gestión sanitaria, hasta el punto de situarla a la cabeza de España, un elogio que en su día también proclamó Alberto Núñez Feijóo cuando se libraba la batalla contra el coronavirus. Entonces el Gobierno gallego sacó pecho y proclamó que la gestión sanitaria en Galicia contra el virus era ejemplar y modélica. Y al frente de ella estuvieron primero Jesús Vázquez Almuiña y luego Comesaña.

Rueda justificó el cambio del “magnífico conselleiro Comesaña” porque “es buena cierta renovación”. Aunque se declaró “muy orgulloso” de la gestión sanitaria, alegó también que la consellería “implica un trabajo intenso y de desgaste desde el punto de vista político”. Aunque el presidente tiró de manual, todo apunta a que el cese de Comesaña responde al intento del presidente gallego de sofocar el malestar evidente, incluso estentóreo, del influyente colectivo médico. Tanto es así que su marcha fue celebrada sin el mínimo recato por algún portavoz profesional.

El relevo de Comesaña, sin embargo, ha supuesto mucho más que aire fresco y nuevos bríos en la consellería. Porque con la elección de Antonio Gómez Caamaño, anteriormente jefe de Oncología Radioterápica del hospital de Santiago,con sus declaraciones de intenciones, sus mensajes públicos y sus primeras decisiones, algunas de mucho calado, la sensación que se ha extendido es que hay una enmienda a la gestión sanitaria de Comesaña. Se ha pasado del modelo de los gestores sanitarios al modelo de los clínicos. La voz de los jefes de servicios hospitalarios es la que más pesa ahora. Es un modelo que implantó Isabel Díaz Ayuso en Madrid.

Tras proclamar el advenimiento de “nuevos tiempos”, Caamaño ha revolucionado la estructura de la consellería, relegando la gerencia del Sergas a un plano más discreto; ha defendido “nuevas ideas y acciones más creativas” para atajar problemas endémicos; ha metido en el cajón políticas que en su día tuvieron un coste para Comesaña –la última es devolver a los médicos el control sobre el filtrado de pacientes en los centros de salud–; se ha mostrado extremadamente comprensivo con las reivindicaciones de los profesionales sanitarios hasta el punto de empatizar con aquellos que “bajan los brazos” o proclamar que para “cuidar a los pacientes hay que cuidar a quien cuida a los pacientes”; y ha ido lanzando propuestas, algunas en forma de globos sonda para conflictos enquistados, como el de la falta de médicos en Atención Primaria, en particular en periodos vacacionales.

Es lógico que con el cambio de responsables cambien las políticas, pero “la cierta renovación” que había comprometido el presidente Rueda tiene pinta de ir mucho más allá. Hasta tal punto que la oposición política ha encontrado en estos cambios el alimento necesario para sostener sus críticas a “una sanidad pública desmantelada por el PP”. Las decisiones (rectificaciones) que está implementando Sanidade nos están dando ahora la razón, insisten los dirigentes nacionalistas y socialistas.

Al mismo tiempo, esta nueva política sanitaria, que de momento se ha mostrado de forma incipiente pero que parece que se intensificará, ha dejado descolocado a cargos del Partido Popular, particularmente a alcaldes y alcaldesas que se han batido el cobre frente a la oposición cuando en sus mociones plenarias reclamaban cambios. Los regidores no entienden, porque nadie se lo ha explicado, por qué aquellas decisiones que han estado defendiendo como el camino correcto hoy están en revisión. Parece que está habiendo un déficit de comunicación, un valor clave en política.

Sería injusto intentar pedirle al conselleiro entrante que busque soluciones inmediatas a problemas enquistados durante tanto tiempo en el sistema sanitario. En el gallego y en el español, porque los problemas de nuestra comunidad no difieren, en lo esencial, de los que sufren otros territorios. Los problemas estructurales no tienen por definición soluciones coyunturales. No hay recetas mágicas.

Sin embargo, sería recomendable que los giros bruscos en la gestión de una materia tan sensible como la sanitaria se expliquen con claridad, evitando el buenismo y las ocurrencias. Y también esquivando los intereses de grupos de presión o lobbys profesionales. Si ha habido políticas erróneas, bienvenidas las rectificaciones. Y cuanto antes mejor. Sin complejos ni temores. Con convicción. Ni cambiar por imposición externa ni obstinarse en continuar por el camino equivocado.

Desde FARO siempre hemos defendido que el Estado de Bienestar se construye dando máxima importancia a una sanidad pública de calidad. Pese a los fallos, carencias y deficiencias que sigue habiendo –y que nuestros lectores conocen bien–, es innegable que en los últimos años en Galicia se ha hecho un notable esfuerzo en la dotación de fondos a la sanidad. Las infraestructuras hoy son más modernas y completas; las retribuciones de los profesionales han sido mejoradas, y también sus condiciones laborales. La inversión y el gasto en la sanidad pública –casi la mitad del presupuesto de la Xunta– son los más altos de la historia. Y los datos sobre listas de espera en 2023 acreditan una evolución positiva.

La mejora es tan real como insuficiente. Queda un largo camino que recorrer, pero hace bien el conselleiro Caamaño en insuflar ánimo e ilusión al colectivo profesional y a los ciudadanos. “Podemos mejorar, debemos mejorar”, prometió en su toma de posesión. Ojalá así sea. El volantazo está en marcha.