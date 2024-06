Carácter y destino

Dicen que los hábitos son los que terminan por forjar el carácter, y que solo el carácter puede pautar nuestro destino. En relación a los hábitos, costumbres y rutinas, si alguien les preguntase por el verdadero hábito cultural de Vigo, ¿qué le dirían? Tenemos los conciertos en Castrelos, a cada cual más aplaudido y publicitado; las exposiciones de arte, que no son muchas, y las obras de teatro, que tampoco es que ofrezcan —ni de lejos— una variedad tipo Madrid, pero nos vamos arreglando. Cuentacuentos infantiles en bibliotecas y librerías, presentaciones literarias en las giras de promoción de los escritores… En este sentido, ya he comentado por aquí lo curioso que me había parecido que muchas personas a las que les he firmado libros en nuestra ciudad me hayan preguntado si “había que pagar” para asistir a la firma y/o a la presentación: resulta bastante revelador en cuanto a hábito de asistencia a encuentros culturales, que no se ofrecen como algo elevado y esnob, sino como un posible y potencial punto de encuentro para los vigueses.

El año pasado tuve el honor de ser pregonera en la Feria del Libro de Vigo, y también he comentado por aquí la vergüenza y tristeza que me supuso el comprobar que al acto no asistía nadie del gobierno local; a mayor abundamiento, la escasa media docena de casetas que había se encontraban posicionadas cara a la pared, castigadas, y en medio de otra fiesta de El Calvario. Este año, sin embargo, la feria literaria vuelve a su origen, la Alameda de Vigo, que al menos le ofrece un entorno más digno y señorial; por lo que sé, se sustenta el evento con unos quince mil euros, que tampoco crean que es para aplaudir, porque con ese importe las infraestructuras que puedan montarse y los autores que puedan ser invitados son muy limitados. Y cuando hablo de infraestructuras me refiero a algo que mejore los contenedores sin regulación térmica donde deben darse las charlas y que recuerdan peligrosamente a los de carga que hay en los muelles del puerto. A efectos comparativos, no tienen más que ver cuánto se gasta el ayuntamiento en uno solo de los conciertos de Castrelos. Sí, en solo uno de esos conciertos. Piénsenlo. Todo esto viene a cuento tras haber visitado —y participado— en la Feria del Libro de Madrid de 2024, donde el agravio comparativo, lo siento, me ha venido a la cabeza. Como es lógico, una feria literaria tan relevante y centralizada no podría tener lugar en Vigo —y menos con los medios de transporte de Galicia—, pero sí me ha llamado la atención cuánta gente gallega me he encontrado por la capital. Caminaban por el Retiro ilusionados, con ganas de saludar a este y a aquel autor o autora, de llevarse libros nuevos y otros largamente codiciados. Pensé que todas aquellas personas habían adquirido el hábito de acudir al Retiro como si fuesen a una fiesta en la que no solo buscaban literatura, sino encuentro: amigos, anécdotas, historias. Y me pregunté si alguno de ellos acudiría también a las ferias literarias de sus pequeños pueblos y ciudades, o si ya desistirían de aquella gesta imposible en su entorno.

Ojalá regrese la magia de los libros a nuestra Alameda y se forje el hábito de acudir a ese reclamo, como una herencia de padres a hijos y como una marca de carácter que se imprima en la ciudad. Dicen que hasta los que creen en el destino miran hacia los lados al cruzar, así que tal vez, quién sabe, ese destino que nos espera debamos buscarlo pautando nosotros mismos las normas del camino.

