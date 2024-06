Telepresidencias

Nin que dicir ten, imaxino que han de resultar moitos, por non escribir todos/as, aqueles de entre os –sempre moi amables– lectores destas crónicas semanais (que hoxe se despiden por un tempo; que teñan Vdes. un feliz San Xoán e mais un excelente verán) a estaren ao cabo da senlleira noticia: pois velaí que, malia ser condenado polos tribunais e aínda coa posibilidade enriba de ir dar cos seus ósos e demais no cárcere, caldeiro, choupana… –ou no hock, joint, hoosegow, dito/escrito vaia agora en slang da outra beira.–, eis que, se os deuses non o remedian a tempo, Donald Trump pode retornar outra volta, e actuar desde logo como tal, armado en presidente dos todopoderosos USA e colonias adxuntas. Sen dúbida, trátase de toda unha extravagancia do American way of life que, iso tamén, de acontecer ao sur do río Grande, viría ser cualificado de inmediato como “terceiromundista”, propio de “repúblicas bananeras” e outras lindezas semellantes mais que, unha vez que ten lugar en Gringoland, acaso mereza esoutros adxectivos de “cool”, “done!”, guay a tope total. En fin; nin sequera se descarta que determinados seguidores hispanos do hipotético presidiario/presidente se dispoñan asemade a entraren nas dependencias de Alcalá Meco con tal de poder compartir –previo acopio de caviar e licorería ad hoc– a peculiar experiencia.

Telemedicina, teleeducación, teletraballo, telepatía sen fíos…, e agora tamén telepresidencia: novas e vellas formas do telelixo, en xeral. E escribo “vellas” porque vén ser o caso, en efecto, de que se dos deuses e mais das Alturas falamos, non cabe dúbida de que o seu goberno sempre se efectuou a distancia, a moi longa –poida que mesmo demasiada– distancia. Un afastamento, unha separación polo demais que veu asegurar que ningún novo aspirante a Prometeo desencadeado/axeitado en vicepresidente Iglesias se atreva a asaltar o Olimpo e roubar de aló o lume divino para entregárllelo logo aos simples mortais. Lección, xa que logo, que soubo comprender moi ben, da súa parte, Paolo Sorrentino en “The Young Pope” –co seu ficticio Pío XIII recluído no Vaticano, inaccesible para as multitudes– e que está a deprender así mesmo e malgré lui-même esoutro papa máis terreal –acaso o máis terreal en séculos–, chamado Francisco, o cal, precisamente en virtude desa característica, ha de enfontar agora mesmo diversas e moi abracadabrantes rebelións: velaí que nin tan sequera as freiras clarisas parecen aceptar que se trate do verdadeiro representante de Cristo no planeta que habitamos.

Todos os poderes teocráticos ou que se pretenden tales; todos os imperios e aspirantes a imperio precisaron e precisan, daquela, do distanciamento para poderen exercer de veras non só o seu poder, digamos, cotián sobre os seus súbidos senón aínda esoutro –máis profundo e duradeiro– con alicerces no misterio, nos arcanos, no sixilio e na ocultación, nas lendas máxicas –os que, como un servidor, “peiteen canas”, fagan memoria da “lucecita del Pardo” prendida até o amañecer para fortuna de todos os españolitos/as– e aínda nos terrores da tenebrosidade. Os filipes españois, os varios reis e raíñas da Gran Bretaña, os káiser de Alemaña e Austria-Hungría pero pero aínda tamén os mandatarios do Kremlin –xa fosen zares, zares vermellos ou Vladímir Putin– foron especialistas en dirixiren os seus respectivos dominios mediante vicerreis, gobernadores, secretarios locais do partido único absolutamente fieis, todos eles, aos diktats impartidos desde o telepoder instituído. República coroada que son, a fin de contas, os Estados Unidos usaron, e abusaron e abusan aínda, desa mesma estratexia, e nin falta fai que este cronista lles enuncie aquí e agora a Vdes. a moi ampla listaxe de ditadores de guiñol que foron amparar/amparan a través de anos e décadas.

Como xa ficou sinalado liñas atrás, a posibilidade dun presidente dos USA dirixindo os destinos do país e parte do mundo mundial desde a cela dun cárcere semellaría de certo –se non fose que así o están a relatar os medios máis serios– un guión un poco tolo made in Hollywood. Agora ben; no ano 26 da nosa era, outro césar –este do Imperio Romano, claro, e que atendía por Tiberio– decidiu retirarse a Capri e, desde alí, ir teledirixindo como mellor podía/sabía os diversos territorios que o conformaban. Conta Suetonio que a cousa funcionou daquela maneira. De todos os xeitos, xa o cantaba Hervé Vilard: “Nous n’irons plus jamais… Capri c’est fini”. Ou non. E é que, ao cabo, todo depende de cómo vaia –e quen manexe– a Rede.

