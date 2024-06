Retratos augustos : Julio Alonso

La vida es una reacción química que solo requiere de equilibrio y de eso debe saber sobradamente Julio Alonso, profesor que fue de laboratorio químico durante más de 30 años en el instituto Manuel Antonio, antigua Universidad Laboral. Por algo coordinó el libro Manuel Antonio e mais nós, en el que colaboraron principales figuras del mundo cultural gallego. Le veis en la imagen muy templado pero es persona de espíritu polifacético, comprometido y dinamizador que tanto podéis ver como jurado de los premios Relatos Vigo histórico como autor él mismo en libros como De vivos e mortos o Un huevo para un capricho sexual, con una cámara en mano como fotógrafo urbano o disparando al tiro olímpico.

Foto: Augusto Rodríguez

La viguesa Agoeiro presentó el libro del cuñado de la reina

Contento estaba ayer el periodista y editor vigués Jorge Alonso. Claro, su Ediciones Agoeiro se confirman como editorial nacional y uno como vigués se alegra y se pregunta cómo hace Jorge para llegar tanto al centro desde la periferia. Y es que la editorial viguesa ya estaba presente en Madrid desde hace tiempo, pero el miércoles vivió una especie de consagración: presentó un libro que algunos (entre los que me encuentro) ya conocíamos, y que Agoeiro guardaba en secreto como oro en paño. El libro del cuñado de la reina Letizia, Gavin Bonnar, pareja de Telma Ortiz, que escogió esta editorial por su amistad de hace tiempo con Jorge Alonso. El Corte Inglés de Callao en Madrid acogió el evento de la presentación, al que acudieron la propia hermana de la reina, Telma; su tía Marisol Álvarez del Valle, hermana de Menchu, la abuela de la reina;los embajadores de Irlanda y Reino Unido en España, Javier Santamarta del Pozo, conocido politólogo y escritor que condujo el acto; Gervasio Posada, hermano de Carmen Posada y responsable de los “Ámbito Cultural” de El Corte en toda España, y muchos amigos de la pareja que forman Telma y Gavin. Agoeiro ya puede presumir de codearse con las grandes editoriales españolas, y eso que es una todavía joven editorial 100% viguesa.

A correr a Las Traviesas, run run vigués a la puesta de sol

Jorge Alonso parece un corredor de fondo en el mundo editorial dispuesto a hacer algún sprint de vez en cuando, pero no creo yo que se haya apuntado a la vuelta de Correndo por Vigo, que se celebra esta noche a las 22 horas. Ni de coña. Unos 750 “atletas”, de los que 275 son niños, que participarán en pruebas cortas, darán dos vueltas a un circuito que va desde Florida a la Praza de América para tomar Castelao hasta los volcanes de Coia y regresar por la calle Porriño volviendo por Castelao. Hacen bien los comerciantes de As Travesas (AETRAVI) –¡bien Iván Iglesias y Chus Sánchez!–, del mercado –¡bien Delmiro Hermida!–, de Máis que Auga –¡bien Fran Cortegoso!– en recuperar esta prueba nocturna, que dirige David Posada y acabará con un concierto. Pero que no cuenten con Jorge Alonso, que anda metido en otras correrías de índole editorial. Ni conmigo que me puede dar un pronto. Iremos a aplaudir y llega.