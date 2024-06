El elegante toque de Kross y de Benedicto XVI

Recordaba recientemente mi amigo y sabio colega Jesús Rivasés la, digamos irónicamente que, profunda frase del santo pontífice Juan Pablo II : “De todas las cosas sin importancia, el fútbol es de largo, la más importante”, sentenciaba el aficionado papa polaco.

Y a propósito de ello, me vino a la cabeza lo que el gran filósofo del fútbol, el entrenador argentino Marcelo Bielsa, ha dicho alguna vez: debiera penalizarse ignorar la belleza que hemos de otorgarle al fútbol, un deporte, decía, que no consiste en aplaudirles porque jueguen con el único predominio de lo físico –¡imprescindible en el fútbol de hoy!– en donde hasta la velocidad arrasa al arte y a la belleza, porque se olvidan y desprecian los requisitos técnicos y estéticos. Hoy resulta indiscutible –me atrevo a comentar yo--, que serán equipos invencibles los que consigan aunar ágil fortaleza física y calidad técnica.

Y digo que merodeaban en mi cabeza estos pensamientos tras asumir la noticia de que quien fue jugador del real Madrid, Toni Kroos, anunciaba su retirada del fútbol en plenitud de facultades y en lo más alto de sus éxitos profesionales. El alemán colgará las botas jugando con su selección al finalizar la Eurocopa que va a celebrase en su país los próximos días. Y por eso también recordé las palabras del filósofo y veterano entrenador que acabo de citar: “Éxito y felicidad no funcionan como sinónimos; hay gente exitosa que no es feliz, y hay gente que no necesita del éxito para serlo.” Esto le pasa a Toni Kross. Y me emociona y encanta la sinceridad de quien ha gozado del señorío del centrocampismo futbolístico, al convertirse en extraordinaria batuta que imponía el tempo de la sinfonía con la que –a partir de sus toques de balón, ¡hermosísimo arte reflejo de una técnica pulida!–, deberían de interpretarla luego, en vivace o moderato, sus compañeros de equipo.

Toni, cultivador de la belleza y el arte, que tantas veces pudo arrancar un olé por su “estilo de juego ordenado y colaborativo, de asistencias milimétricas con capacidad para franquear bloques defensivos imposibles” se despide victorioso. “Quiero dejar el fútbol sin problemas físicos y me voy contento por haber podido aguantar este nivel a los 34; me siento bien ahora y creo que es el momento perfecto para esto”, ha explicado el centrocampista. “No quiero llegar a un punto en que la gente piense por qué todavía juego”. Toni Kroos cumplió su promesa. Siempre dijo que se retiraría del fútbol en lo más alto de su nivel y así será.

Y ¿será sólo porque ambos son alemanes por lo que asocié inmediatamente la actitud de Toni Kross con la mostrada por el también germano papa Benedicto XVI con ocasión de su renuncia?

En su momento, y también ahora, la renuncia al papado de Benedicto XVI me pareció llena de “nobleza y de generosidad” puesto que ese gesto insólito y que nadie lo podía sospechar, se ha hecho, como en el caso de Toni Kross, pensando en los demás. El papa que no debiera de tardar en ser elevado a los altares, fue una mente privilegiada a quien la historia nos descubrirá como gran teólogo, eficientísimo pastor y un muy realista conocedor de sí mismo y de su tiempo. Por eso consideró él que, en el mundo de hoy sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve para la vida de la fe, era necesario, y mucho, el vigor tanto del cuerpo como el del espíritu. A los pontífices de carácter y cultura latina –y lo mismo puede decirse de los futbolistas o responsables sociales de idéntica condición–, suele admitírseles para explicar su decisión de no irse, la excusa de que aún pueden ir tirando unos años más sin hacer el ridículo o que “renunciar al papado sería como abandonar la cruz”; pero unos alemanes, como Kross y Ratzinger, con el sentido profesional, cristiano, de fidelidad a sí mismo y a su oficio, incluso como exigencia espiritual, nos han demostrado que son incapaces, de continuar haciendo lo que ante sí mismos –y seguramente también ante el árbitro universal–, les parecía inadecuado. No dejan de ser para todos un toque a la conciencia del deber lleno de elegancia y de humilde señorío en el servir.

Declaró Benedicto XVI en su día: “Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino”. Y Toni Kross recientemente: “Sobre abril, tuve la sensación de que era una temporada tan buena que iba a ser difícil que jugase mejor la temporada que viene de lo que estoy jugando este año”.

Como se ve en ambos casos es una cuestión de estilo y de toque muy fino y elegante, espiritual, lleno en ambos casos del humilde señorío del servidor bueno y fiel. Gracias y cerrado aplauso para los dos.

*Sacerdote y periodista