Cuatro Cosas

Está visto que la imaginación ciudadana casi no tiene límites, fratres. Tanto que algún fontanero sin identificar puso a rodar en las últimas horas de la campaña electoral europea algo que parece un chiste de Jaimito. Nada más y nada menos que la hipótesis sobre la alcaldía de una de las ciudades gallegas, que se repartiría entre BNG y PSOE a razón de dos años para cada uno. Por supuesto, quien ahora la ostenta solo tendría un año más para seguir en el cargo, y cuando expire cedería el bastón de mando a su socio actual. Y todos tan felices, por descontado. ¿No...?

Bueno, todos contentos menos avecilla, por ejemplo, que oyó ya negativas tan discretas que parecería cierto lo que algunos inventan para animar el cotarro. De ahí que el pajarillo, que de ingenuo no tiene ni una pluma, no se lo crea pero no niegue la hipótesis remota de que un pacto así podría llegar a confirmarse. De hecho, en Portugal ya funciona: derecha e izquierda acordaron repartirse el poder en Lisboa, capital de aquella República. Habrá que ver si el actual adjudicatario cumple o no. Uyuyuy...

Ya, ya: es cierto que en esto de la política los lusitanos son más serios que los hispanos. De hecho, aquí en Galicia ya se conocen pillerías del tipo que se rumorea, y más concretamente en el suroeste. Fue aquí, en la villa de Baiona, donde el hace años alcalde “Chicho” –entonces ya fuera del PP– acordó con sus antiguos compañeros el turno de a dos, empezando él. Llegado el momento del relevo, el citado levantó el dedo de saludar y dijo que tararí. Acabó el mandato, sentó cátedra y quedó fuera de juegos tan divertidos. ¿Eh...?

Lo que sí confirma Anacleto es lo que ya anticipó: antes de fin de año –este, por supuesto– habrá algunas mociones de censura. Está hablado entre los futuros socios, pero por el momento la cosa se lleva muy en secreto. Entre otros motivos, afirma el agente secreto, porque los precios de la jugada están todavía sin fijar del todo. Y, como en los viejos tiempos, hay que establecer primero el valor material de una concejalía clave como la de Urbanismo, que no es moco de pavo. ¿Capisci...?