Es probable que las dudas del señor presidente de la Xunta acerca de que la futura financiación autonómica resulte un ejemplo de injusticia distributiva, estén justificadas. Y es curioso que en cuestión tan decisiva para Galicia como esta solamente él haya reclamado de cara a las elecciones europeas más información y mayor transparencia a la hora de fijar y hacer públicos los criterios del reparto de los abundantes fondos europeos que todavía quedan pendientes de adjudicar. La extrañeza consiste sobre todo en que haya sido el señor Rueda el único interesado en el futuro financiero de esta tierra.

Conste que lo que se reclama supone una especie de aventura, porque reclamar de este Gobierno central que explique lo que no le conviene es como pedirle peras al olmo. Y clarificar el método para repartir el dinero público entre las comunidades no está precisamente en su lista de prioridades. De hecho, este asunto del reparto no se le ha oído al presidente Sánchez desde que el Congreso le dio carta blanca, gracias a la actitud de Vox, que entonces no era –al menos para Moncloa y en este asunto– tan ultraderechista como ahora se le proclama. Y es que la vida, sobre todo la política, tiene esas variables tan pintorescas.

Lo que es absurdo es que ninguno de los grupos de la oposición, e incluso de los que juegan a ser socios del PSOE –ma non troppo– no se hayan interesado ni un minuto durante la campaña para el Parlamento europeo por la aventura de conocer los misterios de los fondos ídem. Y es así que es una cuestión vital, porque de esa financiación depende cada autonomía para lograr muchos de los proyectos cara al futuro, y sobre todo para aliviar sus arcas. El riesgo está en que, si persiste el misterio actual, el reparto se haga al “modo Sánchez” y ya se sabe que eso, muy justo no es.

No es la primera vez que se advierte sobre el peligro de la injusticia distributiva. A partir de las próximas 48 horas se retomará tan espinosa cuestión, porque las componendas que se preparan para desatascar la situación en Cataluña darán paso a los pactos más o menos secretos con el fin de que el PSOE y Díaz sigan en el poder pese a quien pese. O sea, se volverá a plantear hasta que punto el Estado tiene que ceder para que don Pedro siga donde está. Luego, como siempre, se oirá lo del “cambio de opinión” para menguar mentiras anteriores, y entonces habrá lío.

Claro que este país, acostumbrado como está a que le cuenten milongas, comienza –al menos en apariencia– a tragar con todo, o casi, lo que le echen. Y habría de tener más cuidado dado que no se trata ya de resignación, sino de hastío ante las maniobras de lo que llaman política y que no es otra cosa que una forma para que unos cuantos sobrevivan. Cierto que ni España ni Galicia merecen tal cosa, pero al fin y al cabo es lo que hay. Mañana se sabrá, a pesar de que las elecciones “sólo” son europeas qué piensan y hacen las gentes del común. Las que más necesitan la famosa justicia distributiva que no se les da ni siquiera en apariencia.

