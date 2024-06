Off the record

Acabo de terminar Frente al poder de Martin Baron, las memorias de Martin Baron, exdirector de The Washington Post, el diario que desalojó a Nixon de la Casa Blanca. (Paréntesis: Robert Redford y Dustin Hoffman han hecho más por las vocaciones periodísticas con Todos los hombres del presidente que la chapa de tantos profesores universitarios). Leyendo a Baron he constatado que los grandes problemas a los que se enfrenta la profesión no dependen del tamaño de la empresa. Muchos están incrustados en el corazón de la redacción y otros habitan en el mundo exterior. Para no meterme en charcos, salgamos al exterior.

La relación entre periodismo y política debe ser por naturaleza conflictiva. Si no lo fuese, algo se está haciendo mal. Baron pone el foco en su bronca permanente con Trump y, claro, ante esa máquina de fake news lo demás es anecdótico. Pero no se vayan a pensar que lo de aquí es jauja. En FARO tenemos gente curtida en un ecosistema político en donde el interés, la presión, las medias verdades, o sea las medias mentiras, las buenas intenciones y la honestidad se solapan hasta hacerse indistinguibles. Para tal operación de maquillaje, los poderes (políticos y económicos) se han blindado con una legión de periodistas-propagandistas, la mayoría forjados en redacciones como la nuestra, cuya misión es condicionar, influir, torpedear o hasta impedir nuestro trabajo. Quizá algún día no lejano esos poderes tengan más tropa en sus gabinetes de (des)información que los medios privados. Pero esto no va de cantidad, sino de calidad y ahí les ganamos.

Nosotros contamos con estupendos profesionales a los que les encanta la política. Ojo, la información política. No son tertulianos sabelotodo (esos que viven de comentar lo que otros hemos publicado antes). Son PERIODISTAS. Como Irene Bascoy. Sus entrevistas (pregunta, repregunta, rerrepregunta y dale que te pego), informaciones y análisis son ejemplo de periodismo incisivo, crítico, escéptico, inteligente… útil. Bascoy se ha labrado fama de chica dura, y eso es un elogio en tiempos de mansedumbre o activismo en una profesión rendida al off the record (te lo cuento, pero no lo puedes contar), un tic tan recurrente hoy como el “en plan” de los jóvenes. Su último combate fue con la titular de Vivenda, María Martínez Allegue, una conselleira que tiene uno de los mayores desafíos de la Xunta: ampliar en varios miles la oferta pública de pisos.

A conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, na sede de FARO / Alba Villar

Hablando de ladrillo, Carlos Ponce y Borja Melchor son expertos inmobiliarios. Lo conocen casi todo de un sector enloquecido. Algunas de sus informaciones me dejan ojiplático. Ya sabíamos que las exigencias para alquilar se han endurecido de forma brutal: contrato fijo, varios depósitos, no tener mascotas, superar un casting en la agencia, evitar tener pareja (sobre todo si eres joven), reducir al mínimo la vida social en casa (cenas, fiestas)… Pero el último requisito nos lo contó Ponce: si eres fumador, descartado. A este paso para alquilar no llegará ni con ser santo (San Roque que tiene perro hace tiempo que quedó excluido).

No todo es política, aún quedan reductos algo menos contaminados. La ciencia es uno. En FARO dedicamos un enorme esfuerzo y talento a dar a conocer la actividad en los campus universitarios (Vigo, Pontevedra y Ourense) y otros centros investigadores (IEO, CSIC…) Y también a resaltar el papel de la mujer en aquellas parcelas del conocimiento masculinizadas, que no son pocas. El resultado acostumbra a ser de gran calidad.

Como acaba de reconocer la Real Academia de Ciencias al otorgarle a Sandra Penelas el Premio de Xornalismo Científico Celia Brañas. Su trabajo se centró en la investigación de ingenier@s sobre la impresión 3D y el hormigón. Aunque el asunto pudiera parecer árido, el mérito consiste precisamente en hacer atractivos contenidos que para la mayoría de los mortales (yo el primero) podrían resultar indigestos. En la ciencia es tan importante hacerlo bien como comunicarlo mejor, y Sandra tiene el don de la divulgación. Palabra de la Academia. Se da la feliz circunstancia de que el accésit ha recaído en Elisabet Fernández, periodista recién aterrizada en nuestra delegación de Ourense. Enhorabuena a las dos.

