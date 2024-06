Es muy cierto que, según afirma un viejo refrán que sin embargo admite alguna excepción, “el que tiene padrinos se bautiza y el que no, se queda en el limbo”. En ese sentido no es de extrañar que el mundo agropecuario español en general, y el gallego en particular, lleve tantos años en el simbólico lugar que en su momento eliminó el papa Juan Pablo II. Y es que aunque no pocos hayan reclamado el título, la realidad demuestra que a la hora de la verdad lo rural carece de padrinazgo. Por eso padece las consecuencias de semejante ausencia.

Claro que, como nunca vienen solas las desgracias, al sector lácteo gallego le ha tocado bailar con quien no debería. Dicho en román paladino, al lácteo le toca pagar los defectos legislativos o de la aplicación de las normas. A una larga relación de agravios, entre los cuales figura el que un litro de leche gallega valga –en euros– bastante menos que uno castellano y ya ni se diga otro asturiano, sino también los imperativos de lo que podría llamarse un dumping en toda regla. Porque eso, y no otra cosa, es lo que plantean las industrias a la hora de pagar.

Y es que se han sacado de la manga –las fábricas– una rebaja de dos céntimos por litro a los productores, sin explicar y menos justificar algo que bien podría ser considerado ilegal. Puede parecer una minucia, pero para el mundo rural, ya ahogado por el alza de los costes de producción y de mantenimiento de las granjas, resulta un peso casi imposible de sobrellevar. Se ha citado lo de ilegal conste, porque hay una norma que prohíbe comprar o vender por debajo de los precios de mercado. Norma, por cierto, que está plenamente en vigor.

Esos precios no puede fijarlos en solitario la demanda, o sea las fábricas, sino que tienen que establecerlos todas las partes que intervienen en el negocio. Además, el dumping no está permitido y para impedirlo se creó el Tribunal de Defensa de la Competencia, aparte de otras incluida la ley citada. Ocurre que en este terreno, como en otros, lo que existe es un control más que deficiente e insuficiente para responsabilizar y sancionar a los que incumplan, que son bastante más de los inculpados. Eso, junto al sentido común, provoca las denuncias y el malestar de los ganaderos, y lo que es peor todavía el cierre de granjas: en los últimos años más de 300.

El mundo del rural pues, aparenta condenado a las movilizaciones y exigencias al poder político para que se resuelvan sus demandas. Que son claves a su vez para garantizar una lucha eficaz contra la despoblación del campo. De ahí que resulte escasamente inteligible que la política ignore el fondo de la cuestión, haga como que no ve las infracciones y en definitiva olvide sus deberes contra un sector clave para la vida y alimentación de las gentes del común. Y peor aún: apenas se acuerde de ese mundo a la hora de pedir el voto. Cualquier voto.

