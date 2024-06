Cuatro Cosas

Calma, fratres: ya se os dijo que la cosa –o sea, un nuevo partido– solo está en la fase de anteproyecto. Algún oficialista, con sede en el suroeste, es escéptico y asegura que de eso nada habrá. Y añade dos razones, una la falta de financiación y, la ausencia de una hueste lo suficientemente numerosa para atraer a los indecisos. A los que nada espanta más que el olor a derrota. Y si es inicial apaga y vámonos, entendiendo lo de “inicial” en la fase de recluta, o sea, de conseguir leales militantes. ¿No?

Lo cierto es que en los círculos políticos lo que contó ayer avecilla fue considerado como un invento de Marconi por algunos de los muy variados asesores de los petrucios partidistas. Otros, más sensatos y muy bien informados, tienen en cuenta los datos pero no descartan la iniciativa. Un demoscópico, amigo del pajarillo, está convencido de que podría ser, tal como se escribió. Hizo cuentas y cree que sumando los descontentos del PP, sin cargo oficial alguno, podrían ser la base. Ojo...

Los neutrales, que son los que no militan ya en ningún partido –ni pagan cuotas–, no niegan la posibilidad, pero añaden una dificultad. De nacer ese nuevo partido tendría que ser sobre todo y ante todo vigués, pero con más profundidad que el que fundara “Leri”, que se quedó en localismo puro y duro. Y además precisaría que la dirección fuese experta en cargos de importancia y dispuesta a asumir las críticas que le vendrían de parte sobre todo de la banda de estribor. Pero aún así, podría ser. ¿Eh?

Lo que no cesa es el ruxe-ruxe en las tierras altas por causa de lo que dicen pequeño malestar –acaso no tan pequeño– de una parte de la derecha a causa de la pérdida de una vicepresidencia xunteira. El humo se va disipando, pero los hay recalcitrantes que esperan los resultados del domingo con la faca en la mano. Y es que, la verdad, no se ha oído apenas hablar de la cosa propia durante la campaña europea. Quizá sea por aquello que alguien dijo de que, Europa termina en los Pirineos. ¿Capisci?