Chapela, pasión por el fútbol

Hay que disparar al modelo no al turista porque turistas somos todos

Mirad en la foto de Grobas a nuestros amigos de Chapela. Mirad a Nito ahí en medio cuando presentó su libro sobre el fútbol en Chapela, Pasión por un club, ahí en el Multiusos, con gente del fútbol, balonmano, remo de toda la provincia. Mirad, de izda. a dcha, a Rafa Sáez, a Javier Maté, a Campelo, a Waldo, al mismo Nito, a María González, a Antonio Viaño y José Hermida. Hacía falta ese libro.

"La tertulia de los jueves", obra de Fernando Quesada, a la venta

Me llama el amigo y galerista Pablo Pardo para preguntarme sobre un cuadro que tantean por si venderlo y en el que reconoce a colegas míos. Me lo envía por wassap: una obra de Fernando Quesada en la que pinta a su pandilla, La tertulia de los jueves, una fantástica peña de periodistas de la vieja guardia con alguna salvedad como Miguel Ángel Contreras, RR PP de El Corte Inglés, ya disuelta porque han caído en el camino algunos de sus miembros. A la izquierda, Rodrigo Varela leyendo alguna pieza; de pie, detrás, Contreras; después, el autor, Quesada, Joaquín Rolland, Carmen Parada (la primera mujer que entró en una redacción como periodista en Vigo), el páter Alberto Cuevas, también periodista aunque atento a las conexiones con Dios y el fotógrafo Magar. Foto tomada en Arbo, en una lampreada. El cuadro lo quiso comprar Gayoso, presidente de Caixanova pero Quesada no quiso venderlo. Le advierto al galerista si es el original porque Magar, tras fotografiarlo, lo digitalizó en tela y lo tiene toda esa pandilla. Tiene valor de mercado local pero, sobre todo, sentimental.

Voy a contar los pisos turísticos

El turismo es cultura, intercambio, alegría, negocio. El alcalde Caballero ha hecho un inmenso trabajo de atracción turística pero ¡vaya pelea que le queda ahora a él o a dirigentes vecinales como Fiz Axeitos porque saben, y lo han visto en toda España, que debe ser un turismo sostenible! Saben que todo lo demás es pachanga y degradación de las condiciones de vida de los barrios cuando no expulsión de sus habitantes, unos por decisión propia por no poder soportar parques temáticos ruidosos y otros obligados por el aumento de los alquileres por la presencia de los pisos turísticos y viviendas vacacionales. Saben que turistas somos todos, que no hay que disparar a los turistas sino fijar el tiro más arriba, en el modelo de ciudad que queremos para limitar los flujos y eso exige una lucha frontal administrativa y vecinal contra la inercia poderosa de los que solo piensan en la caja registradora. Hoy voy a contar los pisos turísticos y viviendas vacacionales que han ido apareciendo. A ver si sigue viviendo Pepe, Juan, Marina… vecinos de siempre.

Porque el actual modelo es convertir la ciudad en materia prima, ir privatizando sus espacios públicos, sustituyendo el comercio de siempre por franquicias. Repaso y veo que el edificio que mira a la Biblioteca Pública donde ya no viven Victoria, Margarita… es de apartamentos vacacionales o turísticos en pleno. Hay otro en la calle Cesteiros del que tuvo que marcharse antes Antonio y ahora vive en una roulotte; va a nacer otro en la Plaza de la Constitución con bar incluido, además de los 9 que tiene la plaza… con sus terrazas que se extienden como metástasis sobre el suelo público. Hasta los años 80 el Casco Vello era un escenario de precariedad y marginalidad. Hoy, rehabilitado vive sus riesgos: expulsar vecinos, llenarse da transeúntes que arrastran maletas y, si no se controlan, perder su identidad y hasta su dignidad.