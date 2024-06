Vueltos de la China urbana y rural

A nuestro viajero amigo Wuly (Manuel Fernandez) no lo para ni James Cameron; ya regresó, acompañado de un grupo de 15 Viajeros del Mundo (la mayoría ubicados en Vigo), de las tierras de Zhangjiajie, donde Cameron encontró las fascinantes montañas verticales de Avatar. En 13 días, repartidos entre la China urbana y la China rural, han recorrido Beijing, Zhangjiajie, Guilin y su río Li, para terminar en la supermoderna Shanghai… Y en septiembre se volverá a marchar, ahora a Colombia.

Leticia Ruiz, directora de Galerías Reales, en Redondela con la Filomena

Un proyecto de Estado. Galerías reales. Si estáis interesados ellas, situadas junto al Palacio Real de Madrid, el proyecto museístico más importante en España en décadas y que abrió sus puertas en 1923, tendréis que ir a la Casona da Torre redondelana el 20 de este mes a las 20 horas a oír la conferencia de la directora, Leticia Ruiz. Si os lo digo con tanto adelanto es porque, aunque cuesta 20 euros oír la conferencia con cóctel posterior (entradas a la venta en café da Vila de Redondela o comunicacion@fundacionfilomenarivero antes del 16) lo obtenido es para Cáritas como uno de los diversos actos de la Asociación Filomena Rivero. Me cuenta estoTelmo Crespo, miembro de esta asociación y gran divulgador de Redondela. Asisto anualmente, salvo ocasiones en que los Hados me lo impiden a la comida anterior que se organiza en el Pazo de Petán (o Santa Teresa) con Alejandra, Pedro Regojo y familia y conozco bien su diversificada labor solidaria, como quienes fueron anteriores conferenciantes, desde Covadonga O’Shea a Gabrielle Finaldi, director de la National Gallery de Londres pasando por Enrique Loewe, Falomir, director del Museo del Prado, Beatriz de Orleans... no se andan con chiquitas en su labor.

Memoria de la boda vigocacereña de Conrad Meyer-Alten y Pipi Rodríguez

Que sepan el vigués Conrad Meyer-Alten y la cacereña Pipi Rodríguez (ya estarán de vuelta de su viaje a Colombia) que en principio se han casado para siempre. Sí, sí, fue en el Pazo de A Touza con 220 invitados y una fiesta redonda en que me llamó la atención que en nombre de todos los invitados se hiciera una donación a la asociación para investigación del Síndrome de FAST España (www.cureangelman.es), un trastorno neurogénico raro que afecta a una de cada 15.000 personas. Mira por donde de una boda puede lograrse un beneficio social. Aunque el ágape y la fiesta posterior fueron de privilegio, si yo fuera crítico gastronómico citaría ese queso, esa retorta de Pascualete que se hace en una finca de Cáceres de los herederos del marqués de Romanones. Bueno, también el jamón, un iberico de bellota 100x100 con DO Señorío de Montañera extremeño. No solo por ellos, no solo por esa unión Vigo-Cáceres, yo les pediría que se casaran otra vez por ese momento queso jamoniego vivido.

Y nos refugiamos en el jazz Vitruvia

Ya sabemos que España esta sobrecogida tras la transcendental noticia para su futuro de que Rocío Carrasco y su Fidel se casan otra vez pero por la iglesia mientras que a las eleccioes europeas les dan importancia pocos pero nos queda para olvidar lo que somos el recurso de la música. Sí, música como la que tenemos hoy en el Vitruvia (Plaza Compostela) con Nani García en cuarteto con Ton Risco, Alfonso Calvo y Miguel Cabana. Bueno, ¿para qué hablaros de Nani a los que sabéis de jazz? Gran pianista, compositor, productor musical y autor de numerosas bandas sonoras para cine. No es fácil, me dice Javier Ferreiro “Vitruvia”, presenciar un concierto así con tanta cercanía.