Los topónimos: La Granja

Recientemente, la Xunta de Galicia ha vuelto a reincidir en la necesidad del mantenimiento de los topónimos, como un valor estimable de nuestra historia. Y hace un llamamiento a los ayuntamientos y a las personas, para que traten de recoger y mantener todos los topónimos que, por uno u otro motivo, se han perdido, para reintegrarlos a su primitivo uso. Estamos de acuerdo, como ya lo manifestamos en su día, y desde este mismo comentario, hicimos varios llamamientos a las corporaciones de turno, para recuperar el topónimo de “A Granxa o La Granja”, que recoge el profesor Eligio Rivas, en su libro “Toponimia de Marín”, que recoge el topónimo “Granxa” en diferentes lugares y este dice: Granxa”, hermosa finca subiendo a Costa de Marín. Y ello, en nuestro caso, por dos razones fundamentales, una porque forman parte de nuestra toponimia, y segundo porque forman parte importante de nuestra historia, de nuestro devenir histórico, del que solo queda prácticamente este nombre de “Granxa da Costa” o “A Granxa”, perteneciente al Priorato de Osera, que fue el “berce” de Marín, desde que los frailes de Osera llegaron a nuestra ría, hace más de nueve siglos, que dio lugar al nacimiento de nuestra Villa, que creció y se desarrolló entorno al Priorato, hoy tristemente desparecido, para vergüenza de todos los marinenses.

Pues los últimos vestigios que nos quedaban eran: el propio Priorato y la Granja de la Cuesta, y que, debido a una nefasta gestión municipal, y la falta de apoyos de Patrimonio, los dueños la vendieron y se derribó el Priorato para construir un vulgar edificio, afeando el lugar junto a la iglesia Vieja, y es en este mes de junio de 1956, hace 68 años, cuando el artista Manuel Torres, que había participado, junto con su hermano José, Gonzalo Santiago, y otros que no recuerdo, en la conversaciones y los esfuerzos para evitar su derribo, con la corporación municipal y con Patrimonio, sin conseguir resultado alguno, ante la falta de interés y conocimiento de lo que representaba para Marín el Priorato, y Patrimonio lavándose las manos diciendo que era de interés local, y ahora no puedes mover una piedra (cousas veredes), dedica su “Glosa marinense” publicando un artículo en la prensa titulado “Adiós al Priorato”, justamente el día 9 de junio, y que empieza:” Llegó, por fin, tu hora, amado Priorato, una hora no prevista ni esperada porque no emana de ti, sino de la circunstancia interpuesta en tu existencia, dividiéndola, separando lo que has sido de lo que ya no podrás ser., Para después de un largo escrito explicativo, termina :“Adiós. Amado Priorato, lamentamos tu destino. Los pueblos, como las personas, se valoran tanto por lo que conservan como por lo que destruyen”. Para el que quiera entender, está claro su calificativo.

Pues bien, después de esta barbarie, de la que nunca los marinenses podremos librarnos de su maldad, nos queda la “Granja de la Cuesta”, como vestigio de nuestra historia y de nuestro caminar, pero, sin saber ni cómo ni porqué, también este último vestigio de nuestra existencia, la corporación de turno lo hizo desaparecer, y ello a pesar de que el propietario tiene escrito sobre la piedra del muro de entrada su sombre “La Granja”. Y a pesar de nuestras protestas por esta barbaridad, en varios comentarios semanales, justificando porque no debía cambiarse por el actual, que nada dice a los marinenses y menos a nuestra historia, ninguna corporación se manifestó al respeto, y ahora hay algunos que defienden “el cementerio dos botes”, por cierto, y no la playa de la “Chupona”, y no se acuerdan de la Granja, de modo que ahí tiene la corporación actual, la ocasión de devolver a Marín y a todos los marinenses el topónimo de “A Granxa”, que nunca debimos perder, porque nos pertenece y tenemos el deber de que se restituya inmediatamente.