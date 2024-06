A coerente trajetória do Professor Rodrigues Lapa

Um dos costumes dos galegos defensores da unidade lingüística do galego-português quando visitávamos o País que nom é mais do que umha prolongaçom da Galiza era deter-nos no município de Anadia de dez freguesias onde o Lapa asseverava que tinha um valor fundamental por estabelecer limites até onde chegava a velha Gallaecia. Embora ocasionalmentes ele tenha sido alvo de injustas apreciaçons por parte de galegos medíocres, de critério sectário e argumentos obtusos, sempre era um prazer conversarmos com este eminente filólogo português, internacionalmente reconhecido, e conhecido polo “seu entranhado amor pola Galiza”, mas sabedor de que a sua proposta de plena regeneraçom cultural do galego encontraria “resistência em certas esferas literárias e nom literárias”.

Por este motivo, e por estarmos nas datas próximas do 10 de junho, Dia das Comunidades de língua portuguesa ou lusófonas, consideramos um dever ético resgatar do silêncio este reconhecido defensor da “fraternidade luso-galega, por figuras portuguesas como Teixeira de Pascoais ou galegas como Castelao”. O Professor Lapa alçou a sua afervorada voz na década de 1970 para potenciar umha grande tarefa com o objetivo de disciplinar e urbanizar o galego e convertê-lo umha língua literária e de cultura internacional. As sugestons deste velho filólogo, preocupado com o destino do idioma galego, profetizavam naquela altura que essa língua renascida para a civilizaçom poderia viver “mil primaveras mais”. A obra do Lapa sempre suscitou o nosso interesse, sintetizado no artigo publicado na revista “Confluência” nº 58, (págs. 9-32) intitulado “O Professor Rodrigues Lapa e a língua da Galiza”, por este motivo asseveramos que a trajetória do Professor Lapa sempre foi coerente, defendeu a aproximaçom ortográfica do galego ao português, mas respeitando os particularismos.

Além do mais, autoridades indiscutíveis na área da Filologia Galego-Portuguesa som claríssimas: (a) no mapa elaborado por Celso Cunha e Lindley Cintra (1985) ficam perfeitamente reconhecidos os dialetos galegos e os portugueses; (b) Joan Coromines na revista “Grial” (!976) elabora propostas para a unificaçom ortográfica; (c) o lingüista Eugenio Coseriu (1990),) após umha sólida e fundamentada análise histórica, conclui: “Claro que todo isto nom significa que o galego seja português, significa mais bem o contrário; é o português o que é galego. Historicamente, o português é o galego da Reconquista é até hoje, em todas as suas formas, a continuaçom desse galego”.

Vozes galegas no Parlamento Europeu, como as dos eurodeputados José Posada ou Camilo Nogueira, defendérom esta tese reiterada polo Professor Carvalho Calero. Que as novas vozes galegas vulneradoras da unidade lingüística galego-portuguesa, antes lembrem : “é o português o que é galego”.

*Professora Catedrática de Universidade

