Los de la Mayrit , en la “palaciega” fuente.

Mirad qué foto en lugar tan emblemático como la Fuente de A Gándara en Balneario de Mondariz. Son de la Asociación Cultural Medina Mayrit y con su profesora Ángela Reina (que prepara in libro sobre Antonio Palacios) conocieron os edificios diseñados y realizados por el arquitecto. Un evento programado dentro de la celebración de los 150 años de Antonio Palacios y de los 150 años de fundación del Balneario de Mondariz.

¡Qué biografía la de J. Benito Fernández sobre Juan Benet acaba de salir!

Atentos los amantes de las biografías porque hoy os doy una perita en dulce aún no reseñada de un colega, J.Benito Fernández, volcado en la literatura,, de un amigo de Tomiño residente en Madrid, de quien como escritor tengo todas sus biografías anteriores: sobre Rafael Sánchez Ferlosio, Gide-Barthes y las de los malditos Eduardo Haro Ibars y Leopoldo M. Panero, que le presenté yo en su pueblo natal. Acaba de llegar a las librerías su monumental biografía (521 páginas) del ingeniero y escritor Juan Benet (Madrid, 1927-1993). Con el título El plural es una lata (Editorial Renacimiento), tras un trabajo de siete años en la vida de este escritor que revolucionó la literatura española con Volverás a Región (1967) y Una meditación (1970). Pero os voy a dar un azar que le vincula con Vigo y nunca fue dicho. Benet ejerció de ingeniero de Caminos en el noroeste peninsular, en la legendaria empresa MZOV (constructora del ferrocarril de Medina del Campo, Zamora, Orense, Vigo), cuyo gerente era Pablo García-Arenal, biznieto de la escritora y feminista Concepción Arenal. Don Pablo pasó la Guerra Civil en Moaña y estudió el bachillerato en Vigo. Juan Benet y su familia pasaron los veranos de 1960 y 1961 con los García-Arenal en Moaña; navegaron por la ría de Vigo, visitaron la isla de Ons, Sanxenjo, A Toxa… En 1967 Benet pernoctó en varias ocasiones en Tebra y en 1977 visitó la construcción del puente de Rande, obra ejecutada por MZOV. Bienvenida esta biografía.

¿Queréis caña este weekend? Id al Millo Verde en la playa de Cesantes

Antes puse en alerta a los amantes de las biografías y ahora os pongo a los alternativos (y la os que estén dispuestos a serlo por este fin de semana porque hablo de un festival de cultura alternativa pero que no por ello deja de ser cultura musical. ¡Y además en la bien querida playa de Cesantes! Sí, sí, este fin de semana, de viernes a domingo, la Asociación Millo Verde celebrará el 17º Festival Alternativo Millo Verde y, como cada año, el cartel tiene un formato ecléctico, que da cabida a variados estilos, culturas y ritmos. Grupos como la Sra. Tomasa (Barcelona), My Baby (Nueva Zelanda/Países Bajos), Kumpania Algazarra (Portugal), Terra Livre (Portugal), Méraque (Países Bajos) que ponen dan una nota internacional al que se suman muchos más artistas, gran parte artistas gallegos y gallegos y del resto del Estado como Dios Ke Te Crew, Catuxa Salom, Old Time Spooks, Hafa Afrosweet ... Zona artesanal, gastronómica, talleres, gratuito salvo algunos conciertos: www.milloverde.org.

Pero... como morren as pegas?

Empecé con un libro, medié con música sin que faltaran gastronomía y copas en la playa, y acabo con otro libro que me llama la atención y del que supe primero por Sara Valcárcel de Galaxia pero en el que recaí por el activo, nutrido y culto chat Terceto para un Celador Solitario. Se trata de Pero... como morren as pegas? del ourensano Óscar M. Guzmán (ahora tengo varias con su tchac-tchac-tchac en mi terraza) que encierra un thriller del que solo leí un sugerente prólogo pero del que me llamó la atención el oficio de su autor, jardinero, oficio que siempre fue considerado noble, artístico y respetable si se practica en su radical dimensión. Apuesto doble contra sencillo que algo de esa cultura florecerá en este libro.