Altri, de entrada, non!

Hai tempo, mentres agardaba na cola dunha pescadería prestei oídos á conversa de varias mulleres. Estaban a falar da proliferación sen control de explotacións de eucaliptos e, como non, das tarabelas nos montes. “Ai, miña filla os pobres non podemos escoller!” Foi o remate con que unha delas puxo fin á conversa. Unha vez máis, a razón dos poderosos, os de sempre, os de despachos de moqueta e mesa de caoba que vai calando no sentir popular da xente de a pé, cos seus argumentos de rentabilidades, ganancias, negocios, o eterno debate, o dilema entre xerar riqueza inmediata e rápida ou un desenvolvemento sostible, no que o respecto e o coidado do noso medio de vida, a natureza e o medio ambiente, sexa o noso futuro e a herdanza que temos a obriga de deixar aos nosos fillos.

O proxecto de Altri para A Ulloa, que pretende, baixo falsidades, mentiras e medias verdades, colarnos de rondó unha bomba de reloxería, o mesmo que pasou con Ence na ría de Pontevedra, vai ou non traer cartos rápidos, pero, sen dúbida, no horizonte próximo, destrución, morte, contaminación e pobreza para moita xente que ten e precisa a terra, o río e o mar como medio de vida. Entre as moitas razóns que fan do proxecto unha aberración, destacamos:

A área na que a corporación portuguesa pretende construír a súa fábrica atópase sobre afloramentos de rochas serpentínicas moi pouco frecuentes, que lle aportan unhas características moi especiais. Estas características singulares do solo propiciaron a evolución de especies botánicas únicas e endémicas desta zona entre as que destacan a santolina de Melide (Santolina melidensis), a herba de namorar de Merino protexida e en perigo de extinción.

Vertido de 30 millóns de litros de auga tratada e contaminada cada día con elevadas cantidades de compostos químicos orgánicos, a unha temperatura de 27°C. Proliferación de cianobacterias e microcistinas, e queda claro que nas épocas de estiaxe a captación superará os caudais circulantes do Ulla augas arriba. A ameaza da produción marisqueira na ría de Arousa queda máis que comprobada.

Consumo de 4.000 hectáreas de eucalipto por ano nun radio de 100 km, o que significa unha nova fase de expansión do monocultivo de eucalipto no centro de Galicia.

Destrución de emprego do sector agrogandeiro e o turismo, polo seu impacto medio ambiental sobre o Camiño de Santiago, patrimonio da humanidade.

Cremos, sinceramente, que non fan falla máis argumentos para berrar ben alto: Altri, de entrada, non!