El cumple de Manuel “Aldeana”

Pero ¿cómo no íbamos a dar el cumpleaños de Manuel David, del restaurante Aldeana junto a su hermano Antonio en Rosalía de Castro, aunque ya hayan pasado unos días del mismo? Ya sabéis que volvieron a Vigo con un luminoso historial hostelero en Madrid, fuera en el Combarro, como jefes de servicio de la Casa Real, en Hockey... La imagen que veis fue la del cumpleaños de Manuel en la marisquería La Toledana de Madrid, a donde acudieron amigos del tejido empresarial de Vigo. ¡Felicidades Manu!

Los delincuentes de ”Coia o caos” llegan en formato de serie

Tuvieron que luchar contra los elementos pero por fin el viernes que viene –fecha del cumple de Miguel Ríos– podréis comenzar a reíros o asustaros con la 1ª entrega de la serie Coia o caos... Es la ley en el canal gratuito de Youtube que lleva ese nombre. Un homenaje a Coia de gente de Coia con una alocada comedia en que Roni Delgado, Suso Cortegoso y Rony Flamingo (Carlos Godoy) son los protagonistas, con Manel Salgueiro como realizador. A ver, colegas, ¿qué pasa si tres tipos entran en la cárcel presos en aquella Coia de los años 80 golpeada por la delincuencia y cuando salen quieren seguir imponiendo su disparatada conducta en un barrio que ya no es el de antes? La serie cuenta con cameos de Morris, Uxía Blanco, Linda Lamarr, Coral Alonso, José Regueiro, Raúl Maya, Nando Llera, Miguel Barbosa, Arantxa Treus, Toni Monroy, Suso Cobián, Cris Gabán, Miguel Vázquez, Arantxa de la Torre, Cecilia Vázquez, Aldara Andrade y... yo mismo, que me pregunto porque siempre me dan papeles de policía o camello. Espero que disfrutéis con el Rata, el Manhazas y el Rubio y no menos con la banda sonora elegida a cargo de grupos de primera línea de la escena musical viguesa. ¡El viernes, Coia o caos!

Cuatro artistas recuerdan a Eduardo Ortún con una expo en el Espacio Beny

Un homenaje al pintor Eduardo Ortún, que se nos fue hace poco para siempre. Con esa intención surge la primera propuesta para el mes de junio de la sala Espacio Beny (Dr. Cadaval 17) que reúne desde este sábado obras de 5 artistas con estilos y visiones muy diversas. Pinturas matéricas recientes de Rafa Freijeiro junto al marcado carácter pop y provocador de los cartones de Billy King y los sublimes paisajes de Eduardo Ortún, conviven con las esculturas, muy arraigadas en nuestra Galicia, de Tino Canicoba y Armando Martínez, que con frecuencia formaba dúo expositivo con Ortún. Acordaos de que la inauguración cambia su formato habitual y será a las 12, la hora del vermú con la presencia de los artistas. Pena que se haya marchado este hombre de historia singular –era ingeniero–, riojano con experiencias de novela como ingeniero en EE UU y Chile, donde estudió y tuvo largas encomienda laborales; vuelto a Vigo en los 80 con su cálida mujer Élida Lodeiros. Pena que cuando me llamó, poco antes de morir y solo para echar una parrafada –me dijo– me hallara yo a casi 500 km.

Y se casaron, tras 22 años de amor

Por fin se casaron el 29 de mayo, Día Mundial de la Salud Digestiva si bien, que se sepa, no lo hicieron por eso. Dice con su humor él, Paco Torrón, que para no seguir viviendo en pecado. Dice ella, Carmen Vázquez Vigo, que porque llevaban 22 años de amor y vida en común sin pasar por el Juzgado, iban a cumplir en tres años las bodas de plata pero sin boda y no iban a poder celebrarlas sensu strictu si no estaban casados. El caso es que Paco y Carmen, sí, hombre sí, los que te atienden tan bien en A Lareira, en la céntrica calle Cesteiros, han decidido vivir peligrosamente y se han casado. Y hubo fiesta para sus amigos en su recuncho, y habrá otra más oficial y familiar en Salceda. ¡Vivan los novios!