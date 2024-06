Cuatro Cosas

Fue una malevolencia del rojerío aspirante a entrar en la fontanería. Se refiere avecilla al rumor de que la presidenta europea, junto a los poncios del PPdeG presentes en O Pino, tuvieron menú distinto y mejor que el de los demás de la romería. O sea, compartieron pulpo –con gancho: causó sensación–, empanada, carne asada y postre. Por supuesto nada de marisco, que era lo que susurraban los topos que acudieron camuflados de Mortadelo y Filemón. Bastaron, porque en realidad hubo muy poca cosa que espiar. ¿Eh...?

Lo único interesante, le cuentan al pájaro fue el discurso del presidente del partido allí, que hizo una proclama de adhesión a O Noso Presidente que llegó a parecer –la proclama– una especie de acta penitencial. Se desvanecen así por ahora aquellos rumores que hablaron hace un par de años de disconformidad con el sistema sucesorio que favoreció a la orden alfonsina. Se comentó mucho entre los romeros tanto el fondo como la forma del discurso. Y es que, se diga lo que se quiera siempre hay que pensar en el mañana. ¿No...?

Por lo demás, poco o casi nada. Doña Ursula lanzó piropos a diestro y siniestro, aludió a las necesidades de este Antiguo Reino y se tiró el farol de decir que Galicia “pesa mucho en Europa”. Seguramente se refería a la Edad Media, en que Santiago de Compostela se convirtió en una capital religiosa del continente. Porque lo que es ahora se limita a la lluvia de peregrinos, aunque –eso sí– procedentes del mundo entero. Aparte lo del Xacobeo, claro, pero como eso es un invento seglar no da bula. Ojo...

Por lo que respecta a las elecciones del domingo, se han organizado dos novenas: una, para agnósticos, en su mayor parte dirigentes petrusianos que temen por un resultado peor aún que el que apuntan las encuestas. Otra, formada por los creyentes albertinos, que tienen dos objetivos a cubrir. El primero, que gane de largo O Noso Ex, y el segundo, que si no es así no se enfaden los mismos que dentro de Génova Street murmuran ya desde el mes de julio pasado. Es decir cuando aconteció lo que llaman victoria insuficiente. ¿Capisci...?