Las garantías

Suena bien eso que ha dicho la presidenta de la Comisión Europea durante la romería –mitin– del PPdeG coruñés en O Pino. Sobre todo en lo referente a que el próximo comisario de Pesca de la UE lo será “a tiempo completo”. Es curioso el detalle de la dedicación del futuro cargo, porque se suponía que tan alto grado exigía un cien por cien de dedicación dado el momento y la importancia de aquello que se supone que en teoría controla: la política extractiva en los mares de la comunidad. Conste que hasta el momento el comisario ha brillado más por su buen servicio a los lobbies que a los pescadores. Por no decir que los tuvo en exclusiva.

Desde una opinión personal, la cita electoral de O Pino ha decepcionado a los observadores, sobre todo a los que esperaban algo más de lo anunciado por doña Úrsula. Por lo menos en lo que se refiere a la necesidad de aplicar criterios científicos de verdad a las cuestiones que conllevan recortes y sacrificios para una parte de la economía fundamental en varios de los socios europeos. Precisamente por ser un acto electoral, Galicia esperaba algo más de lo obtenido: la promesa no está mal, pero aquí ya hay costumbre –muy justificada– de desconfiar de aquellos que abren mucho la boca y poco la cartera. La actividad marítimo/pesquera urge no solo que se la deje trabajar sino que cuando no sea así, se habiliten medidas de ayuda del mismo modo y condición que la tienen otras producciones al menos tan necesarias como esta de la que se trata.

Otros artículos de Javier Sánchez de Dios Crónica Política Las ayudas Crónica Política La explicación Crónica Política Los relevos

Como para muestra basta un botón puede citarse el de unas declaraciones pintorescas de una representante de la Unión en las que afirmaba que los daños sociales derivados de la actual política dirigida por el comisario lituano es un asunto “de cada país”. Pintoresca aseveración en tanto en cuanto procede de alguien que debería fomentar la unión y no la diáspora como parece. España, y sobre todo Galicia, requieren una atención adecuada a la importancia de su actividad pesquera, no remiendos apenas garantizados por la ciencia. Al menos por la ciencia independiente que es la que tiene un interés global y no particular y menos aún sectario.

A estas alturas, pocos dudarán de que lo que se necesita, y con urgencia, es una garantía, o varias, de que cuanto se anuncia o promete antes de unas elecciones se cumplirá después. Eso hace del anuncio de la señora von der Leyen, además de una obviedad, un anuncio incompleto. E incluso en cierto modo temerario, porque la actual presidenta de la Comisión tiene, antes que decidir, lograr la autoridad correspondiente, que solo tendrá si el PP europeo gana las elecciones del domingo o pacta con las gentes que están mucho más a su derecha. Porque los socialistas, parece, no piensan ahora en repetir la alianza en vigor.

En síntesis, pues, la visita de la presidenta europea ha servido, además de para aumentar el número de asistentes a la fiesta herculina del PPdeG, para dejar al aire una vez más que una cosa es la diplomacia preelectoral y otra lo que se haga después. Ya puestos su señoría podría haber anunciado que el próximo comisario de Pesca si de su partido dependiera sería un español y más exactamente un gallego. Aunque ya se vería si se hacía realidad o no, algo está muy claro: aquí, en el oeste peninsular hay personal más que capacitado para una tarea que hay que realizar con conocimiento, vocación y dedicación.