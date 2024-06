Cuatro Cosas

Lo que está hirviendo ya es lo de los abogados y procuradores de oficio. Mientras el director xeral de Xustiza está en la inopia –o, lo que es peor, no quiere enterarse de la gravedad del asunto– y su jefe el conselleiro va de paseo por los cerros de Úbeda, esos profesionales siguen en huelga desde noviembre. No es culpa en su totalidad de la Xunta, sino también del Gobierno central. Pero, como dice avecilla, el pecar a medias no exime de la plena responsabilidad de los que deberían actuar, pero se dedican a pintar pajaritos en los encerados. Uyuyuy...

Hay algo que llama especialmente la atención. Se trata de la discriminación salarial que padecen los letrados y procuradores por su servicio público. No se les reconoce su condición de trabajadores al servicio de la Administración de Justicia; no se les paga por los gastos que suscita atender a personas que carecen de medios para acudir a los tribunales y ni siquiera se les abonan los gastos de los desplazamientos para acudir a los juzgados. O sea, es como si fueran de otro planeta, lo que resulta raro hasta en un país como este donde quienes mandan parecen marcianos. O así...

Mientras tanto, los del orfeón monclovita siguen cantando la misma canción, aunque ahora parece contar con el respaldo del coro xunteiro. Todos predican la igualdad, pero a la hora de mojarse el trasero dan prioridad a los aumentos de sueldo para los jueces y los letrados de la Administración de Justicia. O sea, que eso de que todos son tratados como se merecen se aplica o no según el criterio de la antigua cultura: “depende”... Es decir, el que más luce cobra más y el que no, queda como desigual. Oe, oe, oe...

En definitiva, que el que tiene padrinos se bautiza y el que no los tiene acaba en el limbo. Esto de los letrados de oficio y el trato que reciben de las autoridades es una vergüenza, y además una falta de respeto a la Constitución, que consagra el derecho de la gente sin recursos a tener asesoramiento jurídico adecuado en caso de necesitarlo. Pero eso, como tantas otras cosas, por lo visto es papel mojado para algunos que deben creerse por encima de todos los demás. Y así les va a buena parte de las gentes del común en estos previos. ¿Capisci...?