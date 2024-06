Taylor Swift e Alcoa

Logo dos concertazos que ofreceu en Madrid, de flipar cos fans, co show e a tolemia colectiva, apresureime a por as súas cancións no spoti. Se cadra estábame perdendo algo memorable. Era como se, de súpeto, o mundo enteiro só escoitara a esta pícara e algo prodixioso, íntimo e sorprendente, estivera acontecendo... mentres uns inadaptados perdíamos o tempo coas sesións de BZRP e Residente. Asi que: “Play”. Foron pasando os hits, e tal cal... non me puxo a pel de galiña nen entrei en éxtase. Eso si, sorprendeume –e nin tanto– que algunhas das pezas que se reproducían estiveran gardadas nunha vella lista á que chamaba: “Move ese corpiño Baby!” (Sí, en días de bajón, uno se anima como puede). Se cadra era eso. Soaba como unha máis, cantaba as súas historias e facíanos bailar, velaí o éxito. Conclusión: para escoller algo de pop recente en inglés chístanme máis os Twenty One Pilots ou Lizzo, cuestión de gustos; sen desmerecer os esforzos da pensilvana. E mira ti, que aquí veu a clave. Ata esta semana só coñecía unha empresa de Pensilvania, agora con Taylor son dúas.

"A factoría conta cunha capacidade anual de produción de 1.500.000 toneladas de alúmina e máis de 200.000 de aluminio"

Alcoa (Aluminium Company of América) tamén é deste estado norteamericano. Por aportar contexto, Alcoa mercoulle ao Goberno Español, durante as numerosas privatizacións de fin de século, Inespal. Esta empresa pública, ademais de outras fábricas, era propietaria do complexo industrial de Alúmina-Aluminio en San Cibrao (costa de Lugo). As crónicas contan que os americanos chegaron con moito bombo e o persoal empregado ficou marabillado. Durante os vinte longos anos exerceu –seixa agora quere marchar– unha fascinación delirante sobre todas as persoas que alí producían o brillante metal. É o famoso magnetismo pensilvaniense.

Si, tamén había algún descontento, pequeno. É o dos veciños que viven á beira dun xigantesco depósito de lixo vermello a base de mineral e sosa cáustica. Unha externalidade do negocio, por outra parte. Nada preocupante. Cousas de químicos. Para obter unha tonelada de alumina precísanse dúas de bauxita, para o aluminio tres. A factoría conta cunha capacidade anual de produción de 1.500.000 toneladas de alúmina e máis de 200.000 de aluminio. É só botar números, pero se prefires velo, no Google Maps (vista satélite), apréciase con enorme esplendor ese sangrante mar.

Pois iso, Taylor é igual que Alcoa, aterrou regalándonos todo o seu amor nun tempo máis ben escaso e logo marchou deixándolle aos fans o corazón partío. Durante o concerto vibraron, certo, e agora? Agora os petos baleiros e as papeleiras ateigadas de lixo. A sorte de vivir na Villa é que a empresa municipal de limpeza ha de baleirar os contedores. Na costa de Lugo... (e que non rebente un día destes).

