De petroglifos en Galicia

Os gravados prehistóricos sobre pedra que coñecemos aquí co cultismo grego “petroglifos” ou “petróglifos”, constitúen unha dimensión inquietadora, enigmática do noso patrimonio cultural. O seu simbolismo énos descoñecido e incítanos a aventurar interpretacións. Posibelmente, conteñan acontecementos ou conceptos. A súa beleza formal fascínanos. Algúns dos seus motivos son “cosmopolitas” e transtemporais. Así, o labirinto de Mogor, Marín, amosa unha forma idéntica a do labirinto irlandés de Hollywood (“bosco sagrado”) que exhibe o Museo Nacional de Dublín. Por parte, na urdime dos cobertores dos aboríxenes norteamericanos Hopi, tamén se multiplica o tema de Mogor. Este é recurrente na cultura prehelénica de Creta. Son igualmente universais os modelos svástica e espiral.

"Cada vez coñécense máis petroglifos en Galicia, que parecen acumularse nun centro irradiador que os arqueólogos sitúan no Sur da actual provincia de Pontevedra"

En Galicia, os petroglifos poden adoptar formas abstractas indíxenas e propias. É o caso das falsas ferraduras e outros significantes visuais que aparecen nas nosas estacións arqueolóxicas e cuxo significado nunca saberemos con certeza. Outros deseños de petroglifos representan armas e cerimonial da Idade do Bronce: alabardas, estandartes. Impresiona, pola súa enormidade e realismo militar, a espada insculpida nun penedo do Galiñeiro en Vincios, lugar de Agua da Laxe. Cada vez coñécense máis petroglifos en Galicia, que parecen acumularse nun centro irradiador que os arqueólogos sitúan no Sur da actual provincia de Pontevedra, especialmente no val do río Leres (terra de “arghinas” ou pedreiros, por acaso). Se se me pedise elexir un petroglifo por estética, eu proporía un no que se deseña aquel cervo que se espella nalgo coma un río ou mar liso: unha imposíbel referencia ás cántigas de Pero Meogo. Outros cervos de corna aparatosa impresiónannos nesta banda de séculos coma area.

É tal a atracción que os petroglifos poden exercer sobre nós, que coñecemos casos contemporáneos de persoas que, en Marín ou Monteferro, insculpiron petroglifos inspirados polos auténticos. Algúns, no século XIX, repararon nos petroglifos de Galicia. Pero a obra que inaugura a arqueoloxía contemporánea de petroglifos é a de Ramón Sobrino Buhigas, Corpus Petroglyphorum Gallaeciae. Fillo de Sobrino Buhigas foi Ramón Sobrino Lorenzo-Ruza. Acabo de ler un artigo excelente de Ángel Núñez Sobrino, “Los arqueólogos de los petroglifos gallegos: nuevos datos y aportaciones a la saga Sobrino” (en Boletín Auriense, Museo Arqueolóxico Provincial, Ourense, 2023).

Suscríbete para seguir leyendo