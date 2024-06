Retratos augustos : Borjan O Vikingo

Borjan, conocido como “O Vikingo”, nació en Pintens en 1966. A los once años durante los veranos empezó a trabajar en la construcción. A los trece, dejó la escuela y su hogar para ser albañil y cantero autodidacta. Trabajó en diversos proyectos, desde muros hasta esculturas. En 2017, abrió un chiringuito en Vilanova llamado “Borjan o Vikingo” que abre de San Juan a noviembre y cuyo éxito se basa en su autenticidad y su habilidad para identificar y apoyar a quienes están pasando por malos momentos. Desde su infancia, Borjan encontró en la naturaleza su refugio, llegando a caminar hasta Madrid y Francia viviendo de lo que pescaba y trabajando a cambio de comida. Es profunda su conexión con ella.

Foto: Augusto Rodríguez

De meditación budista con el Dr. J. Abraham, por si queréis

Hoy abro esta sección en postura Sukhasanasta, que es la propia para empezar la práctica del yoga. Me he puesto en tan pacífica posición porque quiero contaros a los practicantes y curiosos que el día 9 de junio tendréis en el Centro de Yoga Sananda (Progreso 22) que dirige Madhana Mohan un taller de meditación budista con el Dr. J. Abraham (buscad su biografía y veréis qué currículo), entre 10 y 13.30 y 16 a 19 horas. Claro, debéis inscribiros si queréis participar por vía telefónica (986227321) o correo en la página del centro.

Dos guías mágicas, del Condado y la Paradanta, de Santi Pazhim

Dicho esto, cambio de postura yóguica, dejo la Sukhasanasta y adopto la Astavakrasana, en cristiano 8 ángulos, y mientras casi me rompo aprovecho para hablaros de otro profesor de yoga, el también vigués Santiago Pazhim. Y es que, aparte de sus clases, Pazhim es desde 1988 promotor de lo que él llama Turismo-Mágico-cultural y entre mantras y cantos yóguicos me avisa de que acaba de escribir dos nuevos libros de su serie de guías mágicas. Uno, El Condado mágico, mítico y misterioso, que presenta en Vigo el jueves 6 de junio a las 19.30 en su centro CEYSI de Urzaiz 77. Apuntad en vuestra agenda. El otro libro sale en julio y es su guía sobre La paradanta mágica, mítica y misteriosa. Dicho esto, dejo la postura Astavakrasana para darme un masaje porque me duelen hasta las posaderas por falta de práctica.

El jardín sensorial de Sellés

¿Cuánto tiempo hace que conozco a este artista de calibre y buen tipo que es Gonzalo Sellés? Desde los 80 del pasado siglo al menos, década desde la que ha dibujado un trayectoria artística sin desmayo creativo, siempre apuntando nuevas propuestas. Le conocí como artista visual, gestor cultural, curador de Arte, galerista, presidente de la Asociación de artistas vigueses ... aunque ahora este centrado en la realización de exposiciones individuales. Atractiva la propuesta que expone estos días en el estudio de diseño M Store Studio (Ecuador 12) que, bajo el título Jardín sensorial no solo presenta varias obras de su serie Fuzzi, en que muestra la fragilidad de los real, sino varias piezas de su otra serie “Retratos”, donde se cuenta una historia personal. Pena que no sean más que dos por su interés.