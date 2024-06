Cuatro Cosas

Jolines: resulta que cada vez hay más indicios de que la factoría de Stellantis en Vigo acabe no expandiéndose, o lo que sería peor, reduciéndose. No paran de llegar noticias alarmantes sobre las intenciones de la factoría de Balaídos de ampliar su tarea en África. Se habla ya de Kenitra en Marruecos, otra factoría en África del Sur, Argelia o Egipto. Todo ello, se quiera o no, guste o no, tendrá algún tipo de efecto negativo sobre la fábrica en Galicia. El riesgo es remediable, pero habría que espabilar bastante más de inmediato. ¿No...?

Avecilla, que lleva avisando desde hace mucho tiempo, no pretende en absoluto provocar alarma o inquietud en el Suroeste. Pero es inevitable recordar que algunas de las reclamaciones clave de la empresa aún no han sido atendidas por el Gobierno central. Sí, se han publicado cifras, propuestas, anuncios y otros elementos que bien pudieran considerarse propagandísticos, pero inauguraciones no. Y hay asuntos que empeoran el panorama. De ahí una advertencia más del pajarillo cantor. Por eso habrá que solicitar que la Xunta, por su parte, ponga en marcha medidas urgentes, porque de lo contrario podrían llegar tarde. Ojito...

La última –por ahora– de las alarmas podría ser el caso de las fábricas de elementos para la producción. Se ubican fuera de Galicia, y para muchos eso tiene poco sentido, salvo que alguien piense desde el staff de la multinacional en cambiar de lugar. En este momento no parece que vaya a ocurrir, pero podría ser. Y aunque supone un daño global muy serio para esta comunidad, sería legítimo que la dirección considere antes el propio beneficio que el ajeno, aunque este sea el de muchas personas. En el caso que nos ocupa Anacleto aconseja estar atentos a la pantalla. ¿Eh ?

Entre tanto, Ursula von der Leyen visita hoy Galicia para asistir a la romería del PP coruñés en O Pino. Estaban previstos 4.000 asistentes, pero eso dejaba sin foto a numerosos poncios de otras provincias que quieren estar sin falta. Por eso la organización ha tenido que aumentar en 2.000 el cálculo de asistentes. Eso sí, no varía el menú: pulpo, empanada, carne asada con patatas, postre y viños do país. O sea, lo que en tiempos de Fraga se llamaba “menú de campaña”. Cuenta el agente secreto que incluso podría hablarse durante el ágape de las cuitas de la pesca gallega. ¿Capisci?