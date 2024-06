Marchou do mesmo xeito que pasou pola vida, sen dar un chío cando os ventos non sopraban a favor, deixando facer e deixándose levar.

Toimil, home de concordia, de sorriso permanente e ollada transparente.

Finou deixando claro que aínda quedaba nel e no seu espírito esa bondade que tan pouco abonda nestes tempos. Amosounos por última vez a capacidade que tiña de xuntar familias, aldeas e persoas con gustos ou ideais distintos ó seu carón.

Foise coa música a outra parte. Da Banda de Mato poucos quedan, da orquestra Nova Galicia tamén. Pode que as súas músicas xa soen noutros lares. Atrás quedou a trompeta como símbolo de quen foi, do que foi, “o trompetas”.

Máis a familia é boa parte do seu legado. As súas músicas soarán sempre no meu maxín.

*A neta do músico.