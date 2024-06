Las ayudas

Un dato que refleja la injusticia con que parte de la sociedad española aborda la cuestión migratoria, puede quedar patente solo con repasar lo que acaba de publicar este periódico. En síntesis, demuestra la importancia que la llegada de personas de distintas procedencias a este Reino no solo contribuye a paliar la crisis demográfica sino también a impulsar la economía. Más de diez mil nuevos trabajadores ocupados, de origen extranjero, en los tres últimos años demuestran que la inmigración –como el retorno de los que se fueron– supone no una invasión como algunos parecen creer, sino más bien una solución. Desde luego parcial, pero a la espera de que las circunstancias internas cambien aquí, significa una salida digna para los que llegan y un alivio, aún relativo para los que están.

La opinión, desde luego personal, que precede corresponde a las críticas que desde algunos sectores de la política se realizan contra una supuesta generosidad española hacia los inmigrantes que aquí llegan con o sin autorización legal de entrada. Esa crítica no contempla uno de los orígenes del problema, que consiste no tanto en la legalidad de la entrada de personas, que también, cuanto en la urgencia de los que con o sin papeles aquí desembarcan –muchos con destino a otros países europeos–, sencillamente para buscar una vida digna. Parecido, aunque con importantes matices, a lo que durante el siglo pasado hizo salir con rumbo a las américas a decenas de miles de gallegos.

Otros artículos de Javier Sánchez de Dios Crónica Política La explicación Crónica Política Los relevos Crónica Política Galicia, aún lejos

Cuanto queda dicho no es en absoluto una defensa de la ilegalidad ni la reclamación de que se eliminen las fronteras entre Europa y África o el Oriente Próximo, por ejemplo. Lo importante en el fondo es que quienes aquí vienen tengan la oportunidad de mejorar su vida al tiempo que colaboran con el mejor y más rápido desarrollo del conjunto de esta sociedad. Además de que conviene recordar que una parte nada desdeñable de los empleos a los que pueden acceder los inmigrantes corresponden a puestos de trabajo que prácticamente nadie quiere aquí.

En cualquier caso, la cuestión migratoria, sea hacia Europa o no, exige una política común en la UE y al menos parecida en el plano global. Política que debiera orientarse no solo en la adaptación a las normas y costumbres de los países receptores por parte de los que vienen, cuanto a la lucha policial contra las mafias que de forma indigna y cruel castigan a quienes tantas veces pagan por un viaje que es el último de sus vidas. A día de hoy, y por desgracia, la Unión Europea carece de esas políticas y el esfuerzo para acabar con el tráfico de personas no resulta suficiente en absoluto.

Probablemente entre los mayores defectos que sobre este asunto cometen las sociedades opulentas es considerar a los inmigrantes como un estorbo incómodo en vez de como una posible ayuda para remediar los males colectivos. Pero hay algo todavía más duro: que esas sociedades ni siquiera piensen en que el rechazo generalizado a la presencia de extranjeros en sus territorios puede recordar a actitudes que en su momento se consideraron como “lesa humanidad”. Asusta pensar que en su día, e incluso hoy, los gallegos que por el mundo están sean vistos de un modo parecido e injusto a los que acuden al continente de “la cultura, la libertad y la fraternidad”. Es de esperar que la UE se de prisa en regular todo este capítulo, antes de que vaya a más y se convierta en algo de solución imposible.

Suscríbete para seguir leyendo