Alma, personas y “sentidiño”

El pasado jueves, en un acto organizado por el Foro de Empresarios de Pontevedra, tuve el placer de escuchar una nueva conferencia magistral de un buen amigo, Pablo Junceda, director general del Banco Sabadell Gallego, una de esas personas que tienen alma gallega y que se sienten honradas de vivir en y para Galicia, y hacen de ello su bandera.

En su intervención, he escuchado expresiones como “alma local”, “servir a la sociedad gallega” y “ser útil a la gente que nos rodea”, y que comparto plenamente, porque también forma parte del ideario de los que integramos la Confederación Empresarial de Pontevedra.

No me sorprenden sus palabras, creo conocer bien a Pablo, y me consta que tanto él como todo su equipo se han esforzado en los últimos años por estar al lado de las organizaciones empresariales y de las empresas. Ha estado siempre que lo hemos necesitado, y puedo asegurar que no siempre ha sido fácil. Cuando todas las crisis de los últimos años nos han golpeado, creo que nadie podrá decir que el equipo del Sabadell Gallego no ha estado a nuestro lado para ayudar a superarlas, y con ello ayudar también a toda la sociedad que recibe un claro beneficio en forma de empleo, riqueza y progreso.

En sus palabras no ha habido ninguna referencia a la situación que está viviendo el banco como consecuencia de la opa hostil lanzada por el BBVA, pero sí que hizo una gran declaración de intenciones: “Nuestra vocación es seguir aquí en Galicia al menos cien años más”, y añadió, “tomando las decisiones aquí, con equipos de gallegas y gallegos cercanos, llanos, accesibles y comprometidos, porque esta tierra es especial, una tierra de gente con sentido y, además ‘sentidiño’, y teniendo muy claro que solo nos irá bien, si a Galicia también le va bien”.

Me satisface lo que dijo, y estoy totalmente de acuerdo, y por eso no puedo entender que una entidad seria, solvente y rentable, puede empeñarse en lanzar una opa hostil cuando la opa amistosa previa ha sido rechazada. Me preocupa, y supone un motivo de profunda incertidumbre para el tejido empresarial de la provincia de Pontevedra y de Galicia en general.

Este tipo de operaciones, y más sobre una entidad financiera con gran presencia en Galicia, suelen tener implicaciones profundas para los trabajadores, los ciudadanos y las empresas. Y, lamentablemente, en Galicia lo sabemos bien con lo vivido en los últimos años tras varias fusiones y adquisiciones financieras.

Esta provincia cuenta con grandes empresas, no solo por su tamaño, sino por su resiliencia y capacidad de adaptación, por su impulso exportador e innovador. Y todas y cada una de ellas, sean medianas o pequeñas, grandes o autónomos, nos veríamos directamente afectados por la disminución de entidades financieras, por la significativa reducción de las fuentes de financiación y por tanto de nuestra capacidad de negociación, sobre todo por la cuota de mercado que Banco Sabadell Gallego tiene en el sector empresarial en Pontevedra.

Pero no solo hablamos de empresas y financiación, también de la significativa labor que Banco Sabadell Gallego despliega en nuestra provincia, incluso en el ámbito cultural, estando muy cercano a la realidad de sus clientes y de las organizaciones empresariales, participando incluso en sus órganos ejecutivos y de dirección, y apoyándonos de manera constante en nuestra actividad diaria e impulsando nuestros proyectos.

Una opa hostil llevaría a una reducción significativa de la competencia en el sector financiero de Galicia, y esta falta de alternativas puede obligar a los ciudadanos y las empresas a aceptar condiciones menos favorables, afectando su bienestar económico.

Y aunque predecir el futuro se ha vuelto complejo, la experiencia nos dice que estos procesos conducen a la reducción de personal para aumentar la eficiencia y reducir costes. En Galicia, Sabadell Gallego tiene 64 oficinas, de las cuales 20 están en Pontevedra, y 313 empleados que no son solo trabajadores, sino que representan una cultura que ha sido desarrollada y perfeccionada a lo largo de muchos años, que han construido una relación de confianza con sus clientes basada en valores como la integridad, la responsabilidad y el compromiso con el territorio. Estos valores son fundamentales para las empresas y una opa hostil puede amenazar estos valores al imponer una nueva cultura corporativa que no necesariamente comparta los mismos principios.

Hay que recordar que sin empresas no hay empleo. Que con el esfuerzo y compromiso de todos hemos superado una pandemia global. Que hemos afrontado juntos una crisis logística y de suministro. Que continuamos resistiendo nuevas embestidas con todos los conflictos bélicos, que tenemos la voluntad de crear empleo y generar riqueza, contribuir al bienestar social, pero para ello necesitamos entidades financieras con alma local, con personas comprometidas, con visión de Galicia y para Galicia, en fin, necesitamos al Banco Sabadell Gallego.

Son muchas las incertidumbres en el horizonte que preocupan a los empresarios, no necesitamos ninguna más, como decimos en Galicia, “sentidiño”.

*Presidente de la Confederación Empresarial de Pontevedra

