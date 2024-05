Cuestións de estado e hipocrisías

Pois non; segundo informaba ‘urbi et orbi’, nestes pasados días, o vicesecretario de Institucional do Partido Popular en exercicio, Esteban González Pons –e logo das descalificacións vertidas sobre el polo presidente da República Arxentina, Javier Gerardo Milei (ou Mi Lei, en clave ditadura oriental, como algúns o denominan)–, velaí que acontece de certo que Begoña Gómez Fernández (e sinalemos, “por si es caso”, que se trata da esposa do actual presidente do Goberno español, Pedro Sánchez; e é que aínda resta xente que non contemplou a Julia Roberts e a Richard Gere en “Pretty Woman”) “non é unha cuestión de Estado”. Antes ben, e como obxectaría da súa parte Isabel Díaz Ayuso, estamos sempre diante dunha “cidadá particular”. Pois nada; OK, MacKey. Obrigadísimo, D. Esteban, pola pertinente aclaración.

E si, en efecto: este cronista considera –como talvez o veñan contemplar asemade algúns/bastantes de entre os, sempre moi amables, lectores destas liñas– que o seu señor marido, antes que apelar os sentimentos, emocións e “un poquito de por favor” do conxunto cidadán, ben que puido acudir a un dos variados programas televisivos ‘ad hoc’ e expoñer alí –e debater aínda cos tertulianos/as de garda– todas as reviravoltas, precuelas e secuelas do caso. E é que a dor de Sánchez e familia –como outrora aqueloutra de Isabel Pantoja– pode semellar ás veces a dor de España y olé, pero nada máis que iso: semellar, aparentar, imitar. Porque esa dor tampouco é, nunca o foi nin o será, unha cuestión de estado.

Agora ben. Se aceptan/aceptamos –que si–, dita perspectiva, porque é que acontece, entón, que dirixentes e portavoces do mesmo Partido Popular –e, xa non digamos, esoutros seus mordomos, servizo doméstico Vox– teiman e reteiman día sí e día tamén en urxir, apremiar, instar… esixir que a esposa de Sánchez –e aínda o propio presidente do Goberno– vaia comparecer, “e xa!”, xeira no Congreso de Deputados, xeira no Senado, xeira en presenza das dúas cámaras á vez, co fin de “aclarar”, “detallar”, “explicar” os seus negocios? Pero non quedaramos, daquela, en que se trata dunha simple cidadá particular? Non defende iso mesmo a presidenta da Comunidade de Madrid cando vén suceder que o seu noivo –ou parella, como prefiran– devén investigado? Ben sei, desde logo, que a frase –sobre todo se un se pon a pensar en quen a foi pronunciar solemnemente diante de todos os españois e españolas– loce un tanto desvalorizada no tempo que habitamos. Porén, velaí de novo: non se trata, pois, de que nun estado de dereito, a xustiza ten de ser igual para todos?

“Habitamos nunha xeira onde a lei do funil teima en triunfar por enriba de calquera xustiza”

“No saben qué tipo de sociedad y país puede producir el socialismo y qué calaña de gente atornillada en el poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Aun cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome cinco días para pensarlo”: velaí o “regalo” de Milei ao matrimonio Sánchez-Gómez, pronunciado no transcurso do acto “Europa Viva 24”, organizado por Vox en Madrid. Debemos consideralo acaso como un puro e simple exercicio da liberdade de expresión? Vén constituír, polo contrario, unha afrenta á dignidade de todo un país? Xulguen Vdes.o que proceda, faltaría máis; mais, en todo caso, imaxinemos sequera por un momento que quen visita España resulta ser, nin máis nin menos –vale: que o Arcanxo Miguel nos protexa, arrenégote demo!–, que o presidente da República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Daquela, e durante outro acto organizado, poñamos que por Sumar, Maduro vai e adecxtiva así mesmo como “corrupta” –ou con calquera outra lindeza semellante– a Eva Cárdenas Botas, parella –ao tempo que nai dun fillo en común con el– do líder conservador, Alberto Núñez Feijóo, e aínda aproveita a ocasión para denigrar a este cumpridamente. Cal viría ser, nese caso, a reacción dos populares? E qué non dirían, ademais, os tales se o Partido Socialista se fose escudar nun “no comment” e/ou aínda en calquera sorte de calculada ambigüidade? Coido que non fai falta acadar moita inventiva para concibir determinados titulares de prensa e/ou de programas de radio e televisión.

Habitamos, certamente, nunha xeira pouco elegante. Pero sobre todo nunha xeira onde a lei do funil teima triunfar, si ou tamén, sobre esoutra, igualitaria, do tubo. En fin, cabe supoñermos que se trata dunha consecuencia, outra máis, de ter dimitido os nosos políticos de procuraren gobernar para as maiorías e ocuparen todo o seu devezo en retroalimentar os seus instintos máis ordinarios. Ser conscientes de veras da “cuestión de estado”? Tal e como van, “largo me lo fiáis”.

Iso si: mentres tanto non estaría mal que os nosos axentes secretos destinados onde o Río da Prata buscasen o xeito de verteren algún conveniente ansiolítico nese mate “con gotas” que Milei consome arreo.

