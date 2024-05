Cuatro Cosas

Más de pesca. Manda caralho que ahora resulte que el comisionado europeo de Pesca, el maléfico lituano de apellido innombrable, le dedica casi cinco veces más tiempo a los lobbies supuestamente medioambientalistas que a los peces y a los pescadores. Debe de ser un chollo, porque en la UE abonan suculentas dietas por asistir a cualquier cosa. Lo que contaba FARO quizá pudiera concretarse con otras canonjías derivadas de la condición que ostenta el pimpollo: estancias en hoteles, quizá alquileres de vehículos, y otras que no son del caso citar. Uyuyuy...

Lo curioso es que al lituano no se le ponen arrugas en el entrecejo a causa de los graves problemas del sector. Da la impresión de que se la refanfinflan, y seguramente será así, pero buscarles soluciones no le compensa. Lo cierto es que la flota gallega, por ejemplo, ha perdido buques a tutiplé, que faltan marineros y que tampoco hay abundancia de capitanes. Pero eso, según el alto mando de Bruselas, es “cosa de cada país”. Y no es una broma: lo dijo una jefaza de la Unión. Y se quedó tan ancha, la buena señora. Así que mucho ojo. ¿Eh?

Todo ello provoca inquietud en el sector. Pero nada comparado con lo de Argentina, que podría multiplicar los costes de las cuotas y los derechos por pescar en el Atlántico Sur. Y eso es nada comparado con el folletín de Petrus y Milei, que se parece al lituano pero con otro acento y menos rollo. El pajarillo oyó que en la Consellería do Mar echan humo calculando el coste en ayudas que puede suponer el asunto. Y todo gracias a la simpatía del inolvidable ministro Óscar Puente, que cuando abre la boca suelta un chiste. ¿Eh?

Lo más grave de todo, sin discusión, es lo que le dijo una fuente de las de confianza a Anacleto: “la cuestión está en que no se ven ni allí, ni en Madrid ni mucho menos aquí, soluciones prácticas y realistas al coste social de la crisis que viene”. Y eso que todavía no se habla de lo que pueda pasar si el tribunal de Luxemburgo falla a favor de Marruecos en el pleito contra la UE para elaborar un nuevo acuerdo en las aguas de este país musulmán. Hay indicios de que se podría dar la razón a Rabat, y de ser así habrá que empezar a hacer penitencia. ¿Capisci?