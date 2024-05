Los de Barreiro 70-72.

¡Por Tutatis, amigo Gerardo Tizón, cuánto tiempo ha esperado esta foto tan buena para salir en esta sección a pesar del brillo popular que le da! Nos cuentas que un año más se celebró la comida de los reemplazos 70-72 del cuartel de Barreiro y bajo el control del cabo furriel “Seijo” se formó a la tropa. Faltaron algunos, unos caídos en la batalla de la vida y otros por compromisos varios, pero todos en el recuerdo y en plena forma. Ahí les veis.

Los de la Café Voltaire se dan cita en la finca Batacos por culpa de Fortes

Mira por donde hoy tienen los militantes de la veterana Tertulia Literaria Café Voltaire una cita extraordinaria. Y es que con el respaldo de los ateneos de Santiago, Pontevedra y Vigo, organizaron los tertulianos, en la paradisíaca Finca Batacos de Pontevedra, un homenaje a Xosé Fortes Bouzán (Caroi, Cotobade, 1934), miembro de la tertulia y fundador de la Unión Militar Democrática (UMD) en este año en que se celebra el cincuenta aniversario de la revolución del 25 de abril, en Portugal. Acudirán personas de toda Galicia y para allá transmigrarán los vigueses que desde hace 23 años se reúnen en franca comensalidad, en una cena bien regada con generosos caldos, que se celebra todos los meses en el restaurante Central Pork, con el propósito de comentar libros y celebrar la amistad. Me da a mí que conoceréis a muchos de estos tertulianos, de los que cito los que tengo a mano para su fama eterna: Carlos Fernández, Damián Villalaín, Miguel Pérez Pereira, Adela Rodríguez, Xavier Castro, María Jesús Villafáfila, Xosé Soutullo, Camiño Noia, Xulián Maure, Helena Cortés, Severo Pardo, Alberto Fortes, Basilio Lourenço, Xosé C. Arias, Manuel Janeiro, Antón Baamonde, Domingo Vázquez Lodeiro, Luis Paradelo... Amén.

Arbe, el grupo de la AECC y su estreno mundial de Farsas Contemporáneas

Tiempo ha que no coincido con José Antonio Arbe por las calles del barrio viejo vigués que tanto pasea casi siempre como adosado a su cámara por el amor que a la fotografía tiene, aunque ahora ya tengo una hipótesis: está volcado en ese Grupo de Teatro de la Asociación Española contra el Cáncer que hace más e un año me confesó que quería montar en Vigo ensaya en el Mercado del Progreso. Sé que ha cuajado porque me avisa del estreno el 6 de junio en el auditorio municipal de Farsas contemporáneas, que debe ser la primera obra de este grupo que dirige formado por pacientes o ex de cáncer como él en el que están actores como Carlos Fernández, Josefina García, Enrique Martínez, Fermina Ramos, Tomás Velasco, María Beuster, Olaya Iglesias, María Teresa Rodríguez, J.L. Ferreiro... y hasta el showman Alberto Cunha que va de invitado. No recuerdo de dónde es José Antonio –del País Vasco o por ahí– pero sí sé que su venida a Vigo añadió a la urbe un ciudadano más de alta sensibilidad cultural, que falta hacen. Más de una vez esta sección ha mostrado alguna de sus fotos.

Y el Cabronario de Celso Emilio

Me acaba de llegar y he recibido entre aleluyas el envío que me prometió el editor amigo Xabier Romero: el libro Breve historia del Castro de Hidalgo Cuñarro y O Cabronario, de Celso Emilo Ferreiro. ¡Me froto las manos esperando esta noche en que por fin leeré estos versos malditos escritos por el poeta, nunca publicados y prologados por su hijo Xabier Ferreiro! El azar quiso que yo le hiciera en agosto de 1979 a Celso Emilio una larga entrevista en la cafetería Goya que resultó póstuma porque falleció inesperadamente antes de publicarla en la revista Informe Gallego. Quizás la última en profundidad. Ahora leeré por fin su Cabronario.