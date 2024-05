Los ex de Pez Austral

Otra vez el esfuerzo de Olga Fernández Álvarez ha propiciado otro gran encuentro de los extrabajadores de Pez Austral entre 1988 y su cierre en 2008, empresa ubicada en Bouzas destinada al procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos congelados. El año pasado consiguió reunir nada menos que a 113 y este año, por lo que se ve en la foto, no anduvo muy alejada. ¡Cuánto esfuerzo por el mantenimiento de la memoria común!

Nuria Abal: una recogida de cristales, un cumpleaños y una expo de arte

¡Bienvenido 30 de mayo! No solo se celebra hoy el día del Corpus Christi, no solo el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple o el de San Fernando. Eso son citas universales, de la macrohistoria, pero en la microhistoria de la vida nuestra y cotidiana ¡también es el del cumpleaños de Nuria Abal y en la tienda Terranai de Chapela –esa de productos artesanales gallegos que atienden su hija Nuria Buyo y Anabea Rodríguez en el 192 de la Avda. de Vigo– no solo se reunirá gente amiga para celebrarlo sino para inaugurar una exposición suya muy singular que comenzó como un hobbie: cristales recogidos en la playa de Penedos que ella convierte en obras de arte. Sí, sí, a la hija de Alicia, la peluquera, a esa mujer currante, que tuvo el kiosco O Cocho en Chapela, autónoma y siempre sonriente aunque la vida no le haya sido fácil, de familia muy vinculada a la música coral, le ha dado por el arte también desde que, recogiendo ella estos cristales en la limpieza altruista de la playa le dio por guardarlos en vez de tirarlos al contenedor. Otras personas que hacían lo mismo les fueron cediendo los suyos y, mira por donde, acabaron convertidos en singulares cuadros, inesperadas obras de arte que hoy expone en la tienda. ¡Felicidades, Nuria!

Alberto Cuevas: una charla sobre Eijo Garay y su relación con el Balneario

Si mal no recuerdo en la familia de Nuria Abal hubo un cura que fundó el coro de Chapela pero hoy hablo de otro cura, amigo y monseñor, Alberto Cuevas, que a las 19 horas va a hablar en la biblioteca de la Escuela de Artes e Oficios (G. Barbón, 5) de un tercero de mucho recuerdo en Vigo y nada menos que obispo: Eijo Garay. La charla forma parte del ciclo Los personajes y su historia con motivo del 150 aniversario de Balneario de Mondariz. Y es que El prelado vigués, que fuera Obispo de Tui y de Madrid, tuvo según la investigación de Cuevas y la organizadora de este ciclo como parte del Balneario Mondariz, Amalia Gallego, una relación estrecha con la villa termal que conoció de la mano Emilia Pardo Bazán con la que solía disfrutar de tertulias, paseo y “curas de agua” durante los veranos. ¡Qué datos más curiosos esconden los pliegues de la historia! La primera visita a este balneario la hizo en 1909 cuando aún era canónigo de Santiago como parte del séquito del arzobispo de Westminster.

Y Amara Castro y su premio Létrame

Y si empezamos hablando de arte con Nuria Abal y seguimos hablando de historia con Alberto Cuevas, ¿por qué no acabar con la literatura de la viguesa Amara Castro? Razón la hay sobrada porque acaba de volver de Madrid dando saltos de alegría tras recoger en una gala por todo lo alto el Premio Létrame por su tercera novela, Aquello que guardamos, que tiene a Tui y Vigo como escenarios. ¡Felicidades, Amara, querida nuestra! Allá por 2014 Amara decidió dar el salto y dejarlo todo por la dedicación escribir. Desde entonces ha tenido, dice ella, que derribar muros, cruzar fronteras y escalar montañas y hoy, con tres novelas publicadas, recibe este premio que confirma su esfuerzo.