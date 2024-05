Cuatro Cosas

Le cuentan a avecilla que uno de los asuntos pendientes de solución en el PPdeG del Suroeste es lo de Vigo. Para ser del todo exactos, quién será el que se haga cargo del paquete de cumplir allí las órdenes del mando. Y no es que falten opciones, sino que los que podrían no quieren y los que quieren no podrían. Al menos, mientras en la orilla de enfrente esté el tío Abel en el puesto que todos quieren y solo uno puede ocupar. Detalle que, como el corregidor ya ha dicho, se lo guarda su señoría en exclusiva, bien hasta el 2027 o hasta el 2031. Y no depende solo de las urnas, sino más bien de la salud personal. Ojo.

Conste que lo que le cuentan al pajarillo no se fundamenta en la ausencia de opciones. Uno de los posibles comentó cuando le insinuaron la vacante que “para hacer de correo del zar, ya llega Miguel Strogoff“. No va descaminada la observación, puesto que contra lo que afirmaban los primeros rumores, el poder absoluto reside en los alrededores de la ermita, y no se admiten delegaciones. Todo lo más, un par de novenas y una misa. ¿No?

La falta de referente olívico no es nueva, pero sus efectos negativos crecen cada vez más. Ahora mismo, habría dos opciones, diferentes y de distinto peso político: de una parte, alguien procedente de la cantera, pero tendría que curtirse durante demasiado tiempo, y con el hiperalcalde enfrente es difícil sobrevivir. La otra alternativa sería ir a (la) Guerra, pero no da la impresión de que después de la faena que le hicieron, esté a disposición del mando. Situación parecida en alguna otra ciudad de esta provincia, que no está huérfana de aspirantes, pero no hay alguno que destaque lo bastante. Uyuyuy...

Y es que, aunque se crea lo contrario, el vivero de políticos municipales anda escaso de figuras auténticas. Alguna hay, pero en cuanto está a punto para la partida viene otra y le corta el cuello, sobre todo en estos tiempos en que no existen muchos llamados, pero aún menos son los escogidos. Sin excepciones, porque a estribor y a babor falta vocación de servicio: la mayor parte de los reclutas lo que quieren es buen chollo y mejor sueldo, y así es difícil pasar de cabo. Porque la mili –incluida la política– puede recuperarse, pero siempre con retribución. ¿Capisci?