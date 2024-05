A cidade das obras que se eternizan

Conforme me din fontes seguras, a Praza de Abastos de Ourense leva seis longos anos en obras e pechada ao público. Isto non é tan grave coma o que lle ocorre, naquela mesma cidade, ao Museo Arqueolóxico Provincial. Instalado nun imponente pazo de orixe medieval, non acolle visitantes desde hai cousa dun cuarto de século. E ocórreseme mencionar este último caso pola proximidade do Día Internacional dos Museos.

Voltemos á Praza de Abastos. No frontispicio e sobre a comprida escalinata, culminan o conxunto dúas formas enigmáticas rematadas con bólas novecentistas, do cal era moi gostante o mellor Vicente Risco. Trátase dunha nobre construción composta de baixo e dúas plantas, con empaque cosmopolita, aquela a cal se prohibe o paso por obras. Fora proxectada polo arquitecto Manuel Conde Fidalgo e rematada nos anos vinte do século pasado. Hai quen fala da colaboración executiva de Manuel Suárez Castro, derradeiro alcalde republicano de Ourense, que morreu fusilado en 1936.

Á memoria véñenme os arredores daquela Praza. Era o que máis nos gorentaba aos meniños de hai anos coma area. Unha colección pintoresca de vendedores ambulantes flutuaba naquel lugar. Sobre todo, lembramos a “Encantadora de Serpentes”, que pregoaba as virtudes curativas do unto de cobras coma as que, mansas e vivas, pendían do seu pescozo. Ou a señora dos almanaques, que accionaba co Gaiteiro de Lugo ou co Mensajero del Sagrado Corazón. Ou o grupo de músicos e cantores que se acompañaban de banjos, instrumento que nunca viramos nin ouviramos en ningures. Os postos das encaixeiras de Camariñas coas rendas extendidas ao sol (se o había) coma oracións visuais tibetanas.

Un universo, pois, fantástico bulía nas proximidades daquel edificio do que a cidade se sentía orgullosa. É o intre de estrangular as lembranzas insidiosas e voltar ao duro presente. Neste, doe, xa o dixemos, que o riquísimo Museo Arqueolóxico permaneza cos pechos botados. O que non impede que a dirección e o seu equipo manteñan importantes actividades e sigan publicando o Boletín Auriense. Deste Museo Arqueolóxico habemos tratar en breve.

