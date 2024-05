Biografia digníssima e sem censuras de Joam V. Biqueira

Um dos feitos habituais entre os autores “oficialistas” consiste em censurar ou ignorar dados e circunstâncias essenciais da vida e da obra das figuras mais relevantes da Galiza, como é caso de Joam V. Biqueira (1886 -1924). Outro facto impróprio de qualquer investigador reside em nom cumprir com princípios fundamentais da Historiografia Lingüística: (a) o princípio da ‘Contextualizaçom Histórica’ entendendo por tal o clima intelectual em que certas ideias lingüísticas florescêrom num determinado período histórico; (b) o princípio da ‘Imanência’ que remete para a análise específica dos textos representativos de umha determinada época histórica, onde deve existir reconstruçom o mais fidedigna possível de todos os elementos que integram umha obra particular; (c) o princípio da ‘Adequaçom’ em virtude do qual o investigador pode introduzir modernas aproximaçons sem alterar a essência do texto que é fruto de umha elaboraçom pessoal.

Após examinar o volumoso e minucioso livro de António Gil, que acaba de sair do prelo, editado por Através, consideramos um dever parabenizar o investigador por oferecer exaustivamente dados ocultos que nos permitem saber muitas realidades desconhecidas sobre este intelectual krausista, com obra própria e também tradutor do alemám e do inglês, profundamente ético, defensor do galego a viver no português para ser e estar no mundo, na Humanidade, heroicidade ainda muito mais salientável pois Biqueira suportou dos 15 aos 38 anos ‘osteomielite’, combinado com o exercício docente de professor no Liceu Eusébio da Guarda, muito prestigioso na história da velha “Clunia”, presidida pola simbólica Torre de Hércules. Lembre-se a sua confissom de crente em Deus, mas de pedir ser soterrado no cemitério civil.

Som muitas as secçons interessantes como a que fai referência ao relacionamento de Biqueira junto com outros pensadores contemporâneos com os quais tratou, como Bergson (o seu élan vital) e também Pessoa, o político ou teórico político, e o Marcel Gabriel, o filósofo existencialista crente, cristao-católico afinal. Além do mais, foi um dos primeiros nacionalistas galegos comprometido com a defesa da língua, cultura e história da Galiza, e promotor de que estes ideiais devem ir acompanhados da açom. Manifestou-se a favor da “antiga ortografia galega, porque se parece muitíssimo à portuguesa e facilita o número de leitores, coincide com a das outras línguas latinas, é etimológica, foi defendida e empregada nas suas publicaçons por António de la Iglesia no século XIX e pode ser a base para a reforma da fonética galega hoje tam castelhanizada” (‘A Nosa Terra’, 20 de janeiro de 1918).

Convidamos à leitura deste magnífico livro cujas referências farám reconhecer e admirar este “grande da Galiza” injustamente esquecido nesta Nacionalidade histórica tam desmemoriada.

*Professora Catedrática de Universidade

