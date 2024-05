Galicia, aún lejos

Están en un error, naturalmente desde la opinión personal de quien la expone, aquellos que creen –y dicen– que las elecciones europeas del próximo 9-J son, en el fondo, un. plebiscito sobre la figura de Pedro Sánchez. Puede que tengan algo de razón, pero en modo alguno esos comicios tienen tal carácter: la teoría se demostró fallida en julio del año pasado, cuando dio vencedor insuficiente al jefe de la oposición. Pero aunque la tesis fuese del todo correcta, se equivocan quienes la defienden. El 9 de junio es una oportunidad relativa para que Galicia aumente su capacidad de influencia, primero por sí misma, después a través del Gobierno central y, finalmente, de la presencia de eurodiputados en aquel parlamento. Y sigue estando muy lejos de alcanzar el nivel que algunos predican.

Nadie sería, desde la seriedad, capaz de discutir con éxito la importancia que la Unión Europea ha tenido para el Noroeste. Pero también ha habido importantes defectos de gestión primero en el proceso de entrada de España en la Unión, después en las actuaciones de todos los gobiernos que aquí han sido para defender los intereses de este Antiguo Reino. Pasando, por supuesto, por la carencia real de peso para imponer al menos el cumplimiento de asuntos de interés estratégico para toda España. Estos defectos son los que urge discutir y eliminar, y en eso podría ser una oportunidad práctica esta jornada que se anuncia como “más decisiva de lo que parece” por los candidatos. Pero no hay mucha esperanza en que se consiga.

El motivo de un resultado infructuoso para los asuntos de Galicia tiene también una explicación que, por más que sencilla, no deja de resultar cierta. Sus señorías europeas que representan a Galicia ante la Cámara de la Unión pintan poco allí. Cierto que son pocos, pero lo grave es que están divididos no tanto por su condición cuanto por su partidismo: las votaciones y sus resultados suponen un respaldo al punto de vista, particular, que se deja escrito. Y lo más grave es que quienes resulten elegidos y ocupen plaza en Bruselas y Estrasburgo llegarán allí tras una campaña que, en tierras hispanas, ha tenido muy poco que ver con la realidad de su función.

La bipolarización, diríase que fanatizada, que agota la democracia española es la causa básica de que los eurodiputados que allí envían estos Reinos apenas tengan opción más que a colaborar y cumplir lo que se les manda por sus direcciones. Aparte de que cuentan poco y son designados por su alineamiento con las direcciones nacionales. Es decir, que aquello que defienden en tierras belgas o francesas responde a programas que leen o conocen aún menos españoles que los que votan aquí en generales. Una realidad opinable, pero cuya negativa es muy fácilmente rebatible. Basta con acudir a las hemerotecas para comprobarlo.

En definitiva, lo que va a suceder dentro de poco más de una semana no tendrá el efecto que debería. Entendiendo que el objetivo es hacer más Unión, fortalecer una sociedad europea que tiene todavía muchos flecos clave por resolver y cerrar aquellos focos de discrepancia que dañan el proyecto del Tratado de Roma. O sea, que lo que menos importa es que gane el partido de Sánchez o el partido de Feijóo, sino que prosperen en común Galicia, España y Europa. Queda dicho que las dos primeras apenas han tenido capacidad de influencia y que los indiscutibles logros que les produce la Unión están ahí. Pero hace falta bastante más: de no conseguirse tendremos que acelerar el paso para evitar daños irreversibles en sectores claves para esta tierra como son el campo, la pesca e incluso la llamada transición ecológica. Porque debe insistirse en que Galicia está aún lejos de Europa.