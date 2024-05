O pasado día 14, tivo lugar no MARCO o nomeamento dos novos membros do Instituto de Estudios Vigueses (IEV): Alejo Amoedo, Evaristo Pereira, Fernando Dominguez, Cipriano Jiménez, José Luis Varela, Jesus Iglesias e Xacobe Izquierdo: “A renovación en la guardia del legado”, tal como titulou Faro de Vigo (15-05-2024). Presidiu o acto Xoán Carlos Abad, a secretaria Mercedes Banqueses, e o numerario fundador Antonio Giraldez. O profesor da UdeVigo Xacobe Izquierdo, representou aos novos membros e desenvolveu brillantemente o tema: O Monte Veciñal en Man Común.

O IEV organizado como Asociación Cultural desde 1991/1993, ten como obxectivo o estudo e difusión do coñecemento de Vigo e a súa Área Metropolitana, constituíndo un elo –ben diferenciado– dunha longa cadea: a das sociedades culturais que agroman na cidade dende o s. XIX. Porén, cunha importante e novidosa diferencia: a súa labor de investigación a través dos seus fondos de publicacións, edición de libros, redacción de artigos, revistas, correspondencia e irmandade con outras entidades afíns de Galicia e de España.

No Vigo decimonónico finisicular habería arredor dunhas trinta sociedades, case que todas de carácter recreativo, sen deixar de lado o aspecto cultural, algunhas emblemáticas como “La Tertulia Recreativa”, “El Liceo” ou a mítica “La Oliva”, que amosan a existencia dunha sólida sociedade civil, imprimíndolle á cidade un ritmo social e cultural, nos cales afonda o IEV introducindo un perfil vencellado ao desenvolvemento histórico, social e territorial.

Porén, o fundamental no IEV son os seus membros e colaboradores: “un voluntariado intelectual”, de persoas diversas en formación e experiencia, que aportarán un traballo innovador, estimulante e creativo de apoio e respecto a nosa cidade e a súa Área Metropolitana, co cal a cidadanía se sinta orgullosa.

Vigo e mar, porto, mariñeiros, estaleiros, industria, investigación e cultura, cantada por Martín Codax, Mendinho ou Xoan de Cangas; defendida polos seus cidadáns, na Reconquista, e lugar de partida e chegada dos emigrantes retornados para transformala coa experiencia adquirida, potenciando a “educación” co financiamento de escolas e centros de instrución públicas, como ferramenta indispensable do futuro da cidade. A débeda cos emigrantes benfeitores aínda está por restituír: O Museo da Emigración, que nos mostre a “épica” dos emigrantes viguesxs e galegxs, como unha gran aventura colectiva (Luis Seoane & Valentín Paz Andrade). Sería o mellor dos agradecementos, a carón dos museos da Historia ou da Fotografía e o Cinema.

En Vigo tamén deixaron pegada os traballadorxs, empresarixs, arquitectxs, enxeñeirxs, músicos, pintorxs, escultorxs, cineastas, médicxs, escritorxs, poetas, deportistas... aos que temos que engadir un patrimonio informativo excepcional e cunha universidade cada día mais próxima a cidadanía.

Porén, quixera facer referencia de cara o futuro do Instituto de Estudios Vigueses a unha frase de Albert Eistein: “Si queremos resultados diferentes, non fagamos as mesmas cousas”, o que é o mesmo, que tratemos todxs de debater e innovar esta casa común e de referencia, desde unha óptica firme, e de compromiso. Parabéns, aos membros que nos precederon, e os presentes co seu traballo encomiable. Parabéns, aos que nos acabamos de incorporar, e a tódolos organismos públicos e privados que procuren os medios que o IEV precisa.

*Médico Psiquiatra e Psicanalista. Membro da Asociación Cultural Pertenza.