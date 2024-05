Cuatro Cosas

Según el filtrador enmascarado, ya no son pocos los que murmuran en los alrededores de la ermita de San Caetano, acerca de la estrategia de sus jefes del PP. Y no se trata de rebeldes, ni de guerrilleros, sino que se consideran a sí mismos, y por sus entornos, solamente críticos con la política que su partido practica en estos últimos meses. Unos pocos la denominan como “estrategia a largo plazo”, aludiendo a que todavía lo del adelanto electoral petrusiano es poco probable. Pero la definición no es compartida por gente de mucho peso. Político, claro. Ojo...

Con este panorama, avecilla incluye un matiz: los autodenominados críticos no se refieren tanto a O Noso Presidente como a O Noso EX. Aseguran que en el fondo los asesores de don Alberto le aconsejan un tono tan agrio que cada día se parece más si no en lo físico, desde luego en lo político a Abascal. Y creen que aquí y ahora se necesita más la moderación que el “voxcerío”, que ahora tanto se practica desde Génova street. Y añaden que quien se olvida de que la potencia mediática de un gobierno es por definición mayor que la de partido, no rasca bola. Yes...

Entre tanto, el rojerío tiene tácticas distintas. Al igual que en las elecciones gallegas, de vez en cuando se aluden, pero nunca entran a fondo en denunciar las contradicciones de sus teóricos adversarios en las urnas. Y es que, en el fondo, no quieren poner en riesgo las actuales alianzas locales y provinciales y mucho menos la colaboración financiera que los pactos suponen. De ahí, la suavidad de las referencias psoeciatas hacia el Bloque, y viceversa. Observad, fratres, que por aquí ya nadie –o casi- habla de Bildu ni de Puigdemont–, y por la otra banda solo volverán a esas cuestiones cuando se apruebe la ley de amnistía. Uyuyuy...

Por cierto que, hablando de los servicios de fontanería partidaria, todos los que están funcionando en Madrid llevan buscando la identificación de quien el ministro Puente dijo que se bebía ocho gin tonics –con limón– al día. Se trataría de un asesor de Isabel III, pero Anacleto desmiente que se identifique con alguien de origen gallego. Entre los motivos del descarte, podría estar que cuando bebe no asesora. O sea, como el eslogan de conducir. ¿Capisci?